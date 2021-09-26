Продвижение сайта в поисковых системах

Наверное, все знают, что каждый день создается не одна тысяча веб ресурсов, разных тематик и качества. И большая их часть создается отнюдь не для того, чтобы бескорыстно радовать посетителей новоиспеченных ресурсов полезной и интересной информацией.

Главной, а иногда и единственной целью создания интернет-ресурса является прибыль. Желательно быстрая и обязательно баснословная. Увы, многие из начинающих веб-мастеров остаются у разбитого корыта. Одним не хватает времени и терпения, другим необходимых знаний и опыта.

Большинство из них теряет веру в себя и забрасывают свои детища, меньшинство обращается к профессионалам и вкладывают немалые деньги в раскрутку проекта. И только единицы новичков сразу находят верный путь, который приводит их к финансовому успеху и признанию.

Этап первый

Советую правильно подобрать ключевые слова. Благодаря им ваш сайт найдут посетители. Именно этот этап в раскрутке является самым важным. Неверно подобранные ключевые слова и словосочетания не позволят вашему ресурсу выйти на первые позиции в результатах запросов в поисковых системах.

Особое внимание нужно уделить главной странице сайта, так называемой точке входа. Не стоит гнаться за запросами с высокой конкуренцией. Только созданному ресурсу очень трудно соперничать с гигантами веб-пространства.

Делайте ставку на низко – и среднечастотные «ключи», так ваши шансы на успех увеличатся в разы. Впрочем, совсем отказываться от высокочастотных запросов тоже не стоит. Не забывайте и о том, что ключевые слова должны быть вписаны в полезный и уникальный материал, который заинтересует не только поисковики, но и тех, кто ищет информацию с их помощью.

Подобрать правильные «ключи» вы сможете при помощи следующих ресурсов: Wordstat.Yandex.Ru, Adstat.Rambler.Ru и Adwords.Google.Com. Именно работа с ними не только позволит вам составить верные поисковые словосочетания, но и определить, как часто их используют обычные пользователи сети.

Этап второй

Правильное размещение ключевых слов на собственном сайте. Здесь существует несколько нехитрых правил, которые позволят вам оптимизировать ресурс: Правило 1. «Ключи» должны быть расположены максимально близко к началу страницы. Обязательно размещайте их в названии статьи.

Правило 2. Не забывайте использовать ключевые слова при подписи изображений, размещенных на ваших страницах.

Правило 3. Не перегружайте текст излишним количеством «ключей». Помните о том, что ваш сайт посещают живые люди, а не поисковые машины. Постоянные читатели — залог высокого трафика, а значит и прибыли при его монетизации. Количество ключевых слов не должно превышать порог в 5-7 процентов.

Этап третий

Облегчаем «жизнь» поисковикам. Для того, чтобы индексация ваших страниц происходила быстрее и успешнее, вам необходимо перелинковать все страницы вашего ресурса.

Каждая из страниц должна иметь пару-тройку ссылок на главную и другие второстепенные страницы. Идеальным вариантом будут гиперссылки в основном тексте (при помощи «ключей»). Подробнее о влиянии ссылок на позиции сайта можно узнать здесь:https://buylink.pro/linkbuilding/

Этап четвертый

Регистрация веб-ресурса в поисковиках и хорошо индексируемых каталогах. После внутренней оптимизации ресурса обязательно зарегистрируйте свое детище в основных поисковых системах и каталогах. Благодаря этому материалы вашего сайта не только проиндексируются, но и попадут в столь желанную выдачу поиска.

Этап пятый

Используем возможности социальных сетей. Если честно они вообще безграничны. Вы можете не только размещать ссылки на личных страницах, но и создавать тематические группы и сообщества, при помощи которых вы получите дополнительный трафик на сайт.

Не лишним будет и добавление социальных кнопок на продвигаемом ресурсе и добавление возможности авторизации на нем через аккаунты пользователей.

Этап шестой

Бесплатное размещение ссылок на других ресурсах. Бесплатные доски объявлений, тематические форумы, ЖЖ — вот лишь краткий список мест, где вы можете «засветить» ваш сайт. Нет возможности оставить прямую ссылку в сообщении в теме форума? Оставьте ее в собственной подписи!

Этап седьмой

Обмен постовыми и ссылками с ресурсами, тематика которых перекликается с вашей. Совсем необязательно платить за размещение ваших данных, всегда можно договориться о взаимопомощи с другими мастерами. Не упускайте и этот шанс раскрутить ваш проект.

Впрочем, не стоит и слишком увлекаться на этом этапе. Не нужно захламлять собственный сайт многочисленными ссылками и не слишком полезными постовыми.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про продвижение сайта в поисковых системах.