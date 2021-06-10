На сегодняшний день количество людей, которых беспокоит их приватность, растет, потому что многие компании все агрессивнее собирают информацию о пользователях, а хакеры становятся все хитроумнее.

Вот почему все большую популярность приобретают сервера прокси Socks 5 и HTTP (s), и многим будет интересно и полезно узнать о том, что это такое, и для каких целей они применяются. Приватные прокси сервера HTTP (s) и Socks5 по выгодным ценам представлены на сайте youproxy.ru.

Что представляют собой такие сервера

Это качественная технология, которая уже давно успела хорошо зарекомендовать себя.

Она заключается в том, что человек покупает сервер, через который будет осуществляться в дальнейшем подключение к другим серверам. Такой сервер называется прокси. Вход на него осуществляется двумя способами. Во-первых, это может быть вход по айпи адресу, ну а во-вторых – это вход при помощи логина и пароля.

Для чего применяют такие сервера

Смысл в использовании прокси серверов в том, чтобы защитить пользователя от злоумышленников или излишне назойливых корпораций, которые так и норовят побольше узнать.

Важно понимать, что для самих-то корпораций, обычно, сведения нужны просто, чтобы увеличить прибыль от рекламы и напрямую пользователю это ничем не грозит.

По крайней мере, если корпорации не пытаются заниматься какой-то политикой. Однако важно также понимать и то, что данные из корпорации могут быть украдены. И вот в этом случае у человека могут начаться серьезные неприятности.

Если же говорить о юридических лицах, то они также заинтересованы в применении серверов такого типа. Ведь у них зачастую есть информация, являющаяся коммерческой тайной.

От сохранности этой информации зависит прибыль и само существование компании. Разумеется, найдутся те, кто захочет эту информацию заполучить. И чтобы не допустить такого применяются, в том числе и такие технологии.

Если потребовались сервера прокси Socks 5 и HTTP (s), стоит обращать внимание на лучшие предложения.

Для этого важно ознакомиться с отзывами о компании, что предлагает такие услуги и лишь затем туда обращаться. Отзывы можно почитать в различных информационных источниках в сети. Стоит выбирать услуги, которые не стоят подозрительно дешево, а для этого важно иметь представление о том, какова средняя цена.