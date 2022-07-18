Строительство частных домов в Кратово

Дачный поселок Кратово расположился на северо-западе от г. Раменского, и в 20 км на юго-востоке от МКАД, окружен с трех сторон лесными массивами. В таком уютном месте построить дом – мечта многих застройщиков.

Построить дом быстро и качественно, с любыми проектными решениями и материалами, поможет строительная компания «Регион-Альянс» из города Жуковского.

Все строительные услуги представлены на сайте https://region-alians.ru/ компании, вместе с сотнями реализованных проектов, с которыми знакомит галерея построенных под ключ домов. Консультации по строительству дома доступны по звонку +7 (495) 545-6004.

Заключить договор на проектирование и строительство дома заказчики могут в офисе компании: г.Жуковский, ул.Мясищева, 24А.

Строительство домов компанией

Компания занимается строительством домов с 2011 года, стала признанным и авторитетным застройщиком частных домов в регионе, демонстрируя опыт и квалификацию инженеров, профессионализм монтажников, коллективную ответственность за уровень и качество выполняемых работ.

Дома строятся по двум, выбираемым заказчиками, категориям применяемых материалов:

Каменные дома.

Деревянные дома.

Строительство каменных домов

В каменных домах стены и перегородки кладутся из кирпича, керамоблока и газобетона.

Их отделка выполняется облицовочным кирпичом, фасадными панелями, утепленными системами вентилируемых и мокрых фасадов, или планкеном – модернизированной облицовочной доской в прекрасном обновленном дизайне.

Строительство деревянных домов

В деревянном доме стены выкладываются оцилиндрованным бревном, клееным брусом, строятся по технологии деревянного каркаса.

Фасады из бруса и бревна сами по себе выглядят прекрасно без отделки, только покрываются защитными слоями.

Для отделки утепленных каркасов применяют СИП панели, ПВХ сайдинги и фиброцементные панели, может применяться дорогой планкен.

Этапы работ по строительству

Компания «Регион-Альянс» производит полный комплекс работ, от проектирования до сдачи под ключ:

Создание и согласование с заказчиком технического задания на проектирование, с заданными ним параметрами дома.

Исследование условий и грунтов на участке. На этой основе и с учетом задания, рассчитывается проект на строительство дома, или изменяется один из выбранных готовых проектов.

Монтируются фундаменты, стены и перегородки, перекрытия, утепленное кровельное покрытие, водосточные и дренажные системы. Выполняется монтаж всех инженерных коммуникаций.

Завершается строительство наружной и внутренней отделкой, испытаниями всех систем, и сдачей дома заказчику.

Выгодные преимущества

Заказчики убеждаются в таких достоинствах компании «Регион-Альянс»:

Ценах ниже рыночных, сформированных оптовыми закупками материалов у каждого производителя, оптимальным выбором их состава по применяемым технологиям.

Коротких сроках работ, что обеспечивается профессионализмом и слаженностью команд инженеров и строителей-монтажников.

Открытым сотрудничеством с заказчиками, с высокой ответственностью по соблюдению графика работ, качества и технологии строительства.

Выполнением снип и гостов, норм санитарии и экологии.

Каждое строительство компания подтверждает гарантией на строительные материалы и выполненные работы.