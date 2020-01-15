Обзор сайта объявлений о продаже/покупке недвижимости в Подмосковье ЛИВЛА

Москва и Московская область продолжают оставаться наиболее привлекательными локациями с точки зрения покупки частной недвижимости (загородные коттеджи). Количество коттеджных посёлков продолжает увеличиваться. Однако, до недавнего времени не было возможности оценить весь спектр предложения, как в случае с куплей/продажей квартир. Портал LiVla.ru располагает не только постоянно обновляющейся базой недвижимости, но и полезным функционалом, способным существенно упростить процедуру поиска жилья.

Вышеозначенный сайт недвижимости с бесплатным размещением построен на поисковой машине, которая была разработана с нуля. К разработке были привлечена команда программистов из Росреестра. Результатом стала современная площадка, которая предоставляет всю необходимую информацию об объекте недвижимости. Подразумевается не только георасположение, количество комнат, общая площадь и цена, но и некоторые юридические моменты.

Доступные критерии поиска

Человек, который имеет представление о рынке недвижимости, прекрасно понимает, насколько важно получить полноценную картину актуальной ситуации в кратчайшие сроки.

Если замешкаться, можно упустить самые привлекательные варианты. Портал LiVla.ru предлагает следующие критерии для максимальной объективизации поиска:

направление (шоссе, которое проходит рядом);

расстояние от МКАД (зачастую первостепенный параметр поиска);

общая квадратура объекта недвижимости;

основной материал, который был задействован при строительстве объекта;

использованные виды отделки;

количество ванных комнат и санузлов;

установленная стоимость.

Кроме всего вышеозначенного, ограничить территорию поиска пользователь может с помощью карты коттеджных посёлков. Любой объект, представленный на сайте, легко можно проверить по кадастровому номеру.

Важно подчеркнуть, что абсолютно весь функционал LiVla.ru предоставляет БЕСПЛАТНО!

Портал LiVla.ru актуален не только для покупателей, но и для продавцов

Действительно, то опциональное разнообразие инструментов, которое предлагает портал, окажется весьма полезно для риелторских контор и агентств недвижимости всех мастей и масштабов.

В арсенале Ливла присутствует онлайн оценка загородной недвижимости.

Сайт позволяет не только предоставить максимум информации потенциальному покупателю, но и осуществлять качественный мониторинг размещённых объявлений в привязке к получаемой статистике.

Количество холодных звонков снижается, как и сроки продажи объекта.

В видео приводятся несколько привлекательных примером ЖК в Новой Москве: