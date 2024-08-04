Принцип работы реечных электроприводов для окон

Оконная автоматика позволяет дистанционно контролировать открытие и закрытие створок. Если это раньше касалось больших объектов, то сейчас приводы применяются и в бытовых оконных системах. Из существующих четырех видов, реечные электрические приводы являются оптимальным решением как раз в массивных профилях – как в жилых, так и промышленных системах. Простые и неприхотливые, имеют максимальное усилие 700Н. Электроприводы для окон можно выбрать на сайте https://privod-okna.ru/.

Конструкция

Привод реечный электрический открывает и закрывает в автоматическом режиме оконные створки, фрамуги, зенитные фонари. При этом они могут открываться как внутрь, так и наружу – в системах дымового удаления.

Классический линейный привод с рейками-штоками состоит из следующих деталей:

Скобы монтажной для крепления к подоконнику или откосу, с оцинкованным передним креплением.

Анодирована алюминием.

Двух зубчатых реек с квадратным сечением. Материал – тоже оцинкованная сталь.

Электродвигателя, помещенного в ударопрочный пластиковый и герметичный корпус. В кожух уже вмонтирован и подсоединен кабель электрического питания со штепсельной вилкой или разъемами для подключения в сеть.

Вала, перпендикулярного рейкам – для соединения механически активного ведущего привода двигателя с пассивным ведомым приводом.

Этот вал нужен для синхронизации приводов, двигающих одновременно обе рейки вперед и назад с малой скоростью.

Концевых выключателей, срабатывающих на границах движения реек для останова.

Для включения электропривода понадобится размещаемая рядом кнопка, электрический сигнал по кабелю, или радиосигнал.

Число механических приводов с рейками может быть в конструкции два или три – в зависимости от размеров окна (фрамуги) и мощности. При большой мощности могут устанавливаться два электродвигателя.

Работа реечных приводов

Действие системы простое.

После поступления сигнала двигатель включается в работу, вращая поперечный соединительный вал. Две шестерни на нем, зацепляясь зубьями с зубьями на линейных рейках, преобразуют свое вращательное движение в поступательное движение реек вперед и назад.

Соответственно двигатель вращается влево или вправо. Рейки синхронно толкают створку (фрамугу), закрывая ее или открывая. Концевые выключатели устанавливаются и настраиваются так, чтобы останавливать движение реек при закрытом или открытом положении створок.

Такие автоматические системы могут регулировать температуру и влажность в помещениях или теплицах.