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Преимущество пустотелой золотой цепочки

27 апреля 2018

Критериями выбора золотой цепочки всегда были такие параметры, как вид плетения, длина и толщина. Сейчас к ним добавился еще один – пустотелым или полновесным должно быть изделие.Преимущество пустотелой золотой цепочки

Пустотелые цепи в настоящее время стремительно набирают популярность, особенно если они куплены на сайте http://pl-lucente.com/. Все дело в том, что этот ювелирный завод изготавливает свою продукцию с помощью итальянских технологий (считающихся лучшими в этой сфере), и на фирменном оборудовании.

Что это такое

Делают пустотелую цепь из золотой проволоки, внутри которой до определенного момента находится металлическая. На заключительном этапе производства последняя выплавляется, а на ее месте остается пустота. Таким образом, ювелирное изделие выглядит объемным, а весит при этом немного.

В чем же преимущества такой цепи? В огромном разнообразии моделей, так как оригинальная технология позволяет изготовить цепь не только классического плетения, но и фантазийную, необычную. То есть, дизайн такого изделия может быть весьма интересным и в разных стилях.

Много значит и стоимость. Пустотелая цепь стоит не слишком дорого, так что вполне возможно купить сразу несколько изделий, которые можно носить и вместе, и по отдельности.

Преимущество пустотелой золотой цепочки

Нюансы

А теперь попробуем ответить на ряд традиционных вопросов:

  1. Подобный продукт от ответственного производителя, дорожащего репутацией (а именно таковым является вышеупомянутый ювелирный завод), выдерживает вес до 15 килограмм. Не стоит опасаться, что приобретенная вами цепочка быстро порвется – за стандартами качества следит строгий ОТК.
  2. Выбирая подвеску, нужно иметь в виду, что она должна весить меньше на 70 % для цепи средней длины.
  3. Истирается пустотелая цепь в таком же ключе, как и обычная. Уход за подобным изделием тоже такой же, как и за золотым украшением. То есть, ее нужно хранить в шкатулке с мягкой обивкой, правильно чистить, не давать контактировать с химическими веществами и косметикой.
  4. Рекомендуется при занятиях спортом снимать цепь, чтобы избежать заломов и вмятин.

Привлекательность пустотелых цепей из золота и серебра состоит в приятном соотношении красивого внешнего вида, высокого качества и вполне демократичной цены. Это позволяет приобрести солидное ювелирное изделие, а то и несколько, и не проделать внушительной бреши в своем кошельке.

Такое приобретение очень выгодно, особенно в наше непростое время: недорого, но сердито.



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