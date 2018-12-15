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Преимущества удаленного бухгалтерского обслуживания для ООО от компания «Век технологий»

15 декабря 2018

Ведение удалённого бухгалтерского обслуживания становится все востребованее. Это позволяет, как сэкономить время на поиски бухгалтеров, так и получить качественные и полноценные услуги, которые дают возможность решения всех задач бухгалтерии с помощью профессиональных специалистов. Преимущества удаленного бухгалтерского обслуживания для ООО

Во избежание рисков необходимо сотрудничать только с проверенными организациями. Специалисты компании, предоставляющей подобные услуги, выполнят определенные задачи и процессы по ведению бухгалтерского, кадрового и налогового учетов.

Бухгалтерское обслуживание ООО на удаленной основе, находящегося на общей системе налогообложения (ОСНО), можно заказать на сайте https://vectechnologies.ru/accounting/. Аутсорсинг поможет максимально усилить развитие деятельности предприятия с минимальными затратами.

Достоинства обслуживания удаленно

В настоящее время многие организации нуждаются в ведении бухгалтерского учета, но для этого необходим бухгалтер. Его обязанности может выполнять руководитель, но сейчас чаще доверяют ведение учета сторонней организации, то есть прибегают к аутсорсингу. Это имеет такие преимущества:

  1. Минимизация затрат на содержание бухгалтеров в штате.
  2. Качественное предоставление услуг в узкопрофильной специализации.
  3. Квалифицированные специалисты.
  4. Подача отчетности в сроки установленные контролирующими органами.
  5. Юридическая поддержка.
  6. Конфиденциальность информации.
  7. Ответственность за результат.
  8. Возможность заключить договор на любой срок.
Преимущества удаленного бухгалтерского обслуживания для ООО

Оказывающая бухгалтерские услуги на условиях аутсорсинга компания обеспечивает такие функции:

  • подготовку и обработка первичной документации;
  • отражение в учете;
  • подготокву всех необходимых документов для ведения кадрового учета;
  • составление бухгалтерских и налоговых регистров;
  • расчет и начисление налог;
  • проведение инвентаризации;
  • расчёт себестоимости;
  • начисление зарплаты сотрудникам;
  • расчёт и выплата налогов в фонды;
  • заполнение налоговых деклараций;
  • подготовку отчётности для заинтересованных лиц;
  • сдачу отчётности в налоговые органы и т.д.

Многие общества с ограниченной ответственностью и более крупные бизнес-структуры убедились в удобстве и выгоде такого ведения дел. Оно позволяет значительно сэкономить, при этом получая качественное бухгалтерское обслуживание.



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