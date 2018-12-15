Преимущества удаленного бухгалтерского обслуживания для ООО от компания «Век технологий»

Ведение удалённого бухгалтерского обслуживания становится все востребованее. Это позволяет, как сэкономить время на поиски бухгалтеров, так и получить качественные и полноценные услуги, которые дают возможность решения всех задач бухгалтерии с помощью профессиональных специалистов.

Во избежание рисков необходимо сотрудничать только с проверенными организациями. Специалисты компании, предоставляющей подобные услуги, выполнят определенные задачи и процессы по ведению бухгалтерского, кадрового и налогового учетов.

Бухгалтерское обслуживание ООО на удаленной основе, находящегося на общей системе налогообложения (ОСНО), можно заказать на сайте https://vectechnologies.ru/accounting/. Аутсорсинг поможет максимально усилить развитие деятельности предприятия с минимальными затратами.

Достоинства обслуживания удаленно

В настоящее время многие организации нуждаются в ведении бухгалтерского учета, но для этого необходим бухгалтер. Его обязанности может выполнять руководитель, но сейчас чаще доверяют ведение учета сторонней организации, то есть прибегают к аутсорсингу. Это имеет такие преимущества:

Минимизация затрат на содержание бухгалтеров в штате. Качественное предоставление услуг в узкопрофильной специализации. Квалифицированные специалисты. Подача отчетности в сроки установленные контролирующими органами. Юридическая поддержка. Конфиденциальность информации. Ответственность за результат. Возможность заключить договор на любой срок.

Оказывающая бухгалтерские услуги на условиях аутсорсинга компания обеспечивает такие функции:

подготовку и обработка первичной документации;

отражение в учете;

подготокву всех необходимых документов для ведения кадрового учета;

составление бухгалтерских и налоговых регистров;

расчет и начисление налог;

проведение инвентаризации;

расчёт себестоимости;

начисление зарплаты сотрудникам;

расчёт и выплата налогов в фонды;

заполнение налоговых деклараций;

подготовку отчётности для заинтересованных лиц;

сдачу отчётности в налоговые органы и т.д.

Многие общества с ограниченной ответственностью и более крупные бизнес-структуры убедились в удобстве и выгоде такого ведения дел. Оно позволяет значительно сэкономить, при этом получая качественное бухгалтерское обслуживание.