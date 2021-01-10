Преимущества получения образования в Канаде

Будущее человека, а именно успех и востребованность в жизни напрямую коррелирует с образованностью. Вряд ли данный тезис требует доказательств. Подавляющее большинство сегодня воспринимает его, как аксиому. Проблема для желающего получить высшее образование в интересующем направлении – финансы и качество. На территории СНГ высшее образование в подавляющем большинстве профессий оставляет желать лучшего (особенно гуманитарные направления).

Рекомендуем обратить внимание на Канаду, как на страну для получения высшего образования. Обучение в Канаде предоставляет студенту массу преимуществ. Причём полученный диплом по своим особенностям и бенефитам будет даже превышать многие университеты Европы и США.

Почему большинство едет обучаться в Канаду?

Предпосылок масса:

возможность качественного изучения сразу двух наиболее востребованных в мире иностранных языков (английский и французский);

доступная цена на высшее образование (в среднем на 40% ниже, чем в США или Европе);

дипломы котируются по всему миру;

студент в период получения образования может также работать (это не запрещается для студентов-иностранцев);

студенту, получившему образование в Канаде, проще получить гражданство этой страны;

учебная программа далеко не всегда начинается именно в сентябре;

проживание для студента гораздо доступнее в Канаде, чем в США или Европейских странах.

По доступности проживания с Канадой может соперничать лишь Новая Зеландия. Однако, широкий спектр специальностей и профессий присутствует только в Канаде.

Нередко материальная база для обучения в Канадских ВУЗах на порядки современнее и масштабнее, чем в США. Давно понятно, что главным плюсом американского высшего образования является нетворкинг (заключении полезных для будущего связей), а не нюансы самой профессии.

Образование, как надёжный путь для эмиграции

Если студент рассматривает пути для эмиграции, Канада – самый привлекательный из всех. Речь идёт о простоте механизмов последующей натурализации в стране. Молодые специалисты, которые нацелены на работу и честный (официальный) заработок, всегда в цене в Канаде.

Поступать в Канадские ВУЗы можно сразу после завершения среднего образования. Хотя, предварительно следует проанализировать условия выбранного ВУЗа. Могут присутствовать ограничения по возрасту – от 18 лет.

Чтобы сэкономить время и не допустить типичных ошибок, рекомендуем привлечь себе в помощь профессионалов. Агентство по образованию за рубежом SIMPLEX.UA позволит с успехом зачислится в топовые ВУЗы Канады.

В видео представлен подробный вебинар об образовании в Канаде: