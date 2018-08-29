Как сделать объемные буквы своими руками

В последнее время объемные буквы часто используются в оформлении интерьеров, рекламных стендов, витрин магазинов и кафе. Из них формируют абстрактные композиции, составляют слова или целые предложения.

Изготовление объемных букв можно доверить профессионалам. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет оформить вывеску своего кафе или магазина. Но если вам такие буквы необходимы в качестве праздничного декора, то можно заняться их изготовлением самостоятельно.

Из чего сделать

Буквы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Но без специального оборудования у вас вряд ли получится сделать конструкцию из металла, пластика или стекла. В домашних условиях лучше использовать:

текстиль. Такие буквы можно использовать в качестве диванных подушек или игрушек. Изготавливаются они из любой имеющейся ткани. Из нее нужно вырезать заготовки буквы, которые сшиваются между собой. Готовое изделие набивается синтепоном;

картон является одним из наиболее доступных материалов. Подготовленные детали буквы склеиваются в одну цельную конструкцию. Декорировать такие буквы можно любым способом. Их можно обклеить бумажными цветами, помпонами из салфеток, обмотать цветными нитками или просто покрасить акриловыми красками;

дерево. Буквы из этого материал будут наиболее прочными и долговечными, а если деревянные заготовки обработать специальными пропитками, то такие буквы не будут бояться дождя и других агрессивных атмосферных воздействий;

пенопласт. Главным достоинством этого материала является то, что он его можно использовать практически в любых условиях. К тому же он очень легкий.

Если подключить фантазию, то большие объемные буквы можно сделать из чего угодно. Некоторые мастерицы умудряются использовать пробки от винных бутылок, цемента, гипса и т.д.

Как украсить

Из перечисленных выше материалов можно сделать саму букву. Но чтобы она была красивой, понадобится ее оформить. Сделать это можно самыми разными способами:

Готовую заготовку можно обмотать разноцветными нитками. С обратной стороны буквы нанесите клей, приклейте кончик шерстяной пряжи. а затем начните плотно обматывать конструкцию. Букву можно обклеить цветной бумагой. Также для декора можно использовать газету, крафтовую или нотную бумагу. Беспроигрышным вариантом является цветочный декор. Отдельные бутоны можно изготовить из гофрированной бумаги или обычных салфеток разных цветов.

Сделать буквы более яркими и запоминающимися поможет светодиодная лента.