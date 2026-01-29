Права призывников: что говорит закон
Права призывников: что говорит закон

29 января 2026

Призывник обладает некоторыми правами при призыве. Права призывников определены в Федеральном законодательстве. Это закон о воинской обязанности всех граждан мужского пола достигших 18 лет. Этот законодательный акт был принят законодателями в марте 1998 года. Номер закона №53. В статье перечислим основные права призывников при призыве на службу.

Основные права.

Перечислим основные права лиц призывного возраста, проходящих призывную комиссию для призыва на военную службу:

  • Он может обжаловать решение комиссии при прохождении таковой. Оспорить решение комиссии лицо призывного возраста может в военкомате или в районном суде.

    Но стоит отметить, что на время обжалования решения призыв для него не приостанавливается.

  • Получить вынесенное решение комиссии в военкомате.

    Призывник имеет законное право получить заключение комиссии.

  • Пройти медицинскую комиссию в военкомате по месту жительства. Также лицу предоставляется право на медкомиссию в любом медицинском учреждении города.
  • Лицо, подлежащее призыву, может отказаться от вмешательства медиков.
  • Лицо, подлежащее призыву, может ознакомиться со своим делом в военкомате, к которому приписан. Никто не имеет право скрывать от лица призывного возраста его личного дела, которое хранится в военкомате по месту приписки.

    Оно предоставляется по запросу.

  • Лицо призывного возраста может пройти альтернативную службу. Такая служба называется АГС. Если вероисповедание или личные убеждения разнятся с военной службой, тогда призывник может рассчитывать на прохождение альтернативной военной службы по месту жительства.

С 2026 года в нашей стране был введен круглогодичный призыв. Призывная комиссия с 20026 года работает с 1 января по 31 декабря следующего года.

Среди изменений в законодательство касающихся призыва на военную службу, следующие нововведения:

  1. Лицо призывного возраста должно явиться в военкомат после получения повестки в течение 30 календарных дней после её публикации.
  2. Комиссариаты после новых правок в законодательство обязуются по запросу призывников предоставлять выписку из реестра учета.
  3. Запрет на переезд призывное лицо получает по закону теперь автоматически со дня создания повестки и вступает в законную силу после проставления электронной подписи военным комиссаром.
  4. Временные санкции к призывнику предъявляются, если тот без уважительной причины не явится в комиссариат в течение 20 календарных дней после получения повестки.

Источник.



