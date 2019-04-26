Как правильно выбрать видеорегистратор для автомобиля

Автомобилисты приобретают видеорегистраторы, которые помогают в спорном вопросе в непредвиденной ситуации на дороге.

Дальняя поездка, постоянные разъезды по городу — не обойтись от внештатной ситуации, когда на помощь придёт видеорегистратор для автомобиля.

Доказательства в виде записи этого устройства можно предъявить в суде. Этот нужный товар имеет много характеристик, по которым делается выбор. Широкий ассортимент видеорегистраторов HD CVI представлен на сайте компании Dahua https://dahua-store.com.ua/ip-domofony-dahua-technology/.

Разновидность видеорегистраторов

На рынке имеется много вариантов данного устройства.

1. Стандартная конструкция регистратора представляет собой цифровую камеру, моноблок с дисплеем. Они все имеют надёжное крепление. Их простая эксплуатация позволяет пользоваться всем без навыка.

Единственный минус , что регистратор большого размера, который отвлекает водителя от движения. Если хотите разместить другие гаджеты, то это невозможно из-за отсутствия места. Есть складные модели , которые немного меньше по размеру.

2. Среди современных моделей есть компактные видеорегистраторы. Они стали поменьше, не привлекают особого внимания, не заметны за зеркалом.

3. Популярными считаются видеорегистратор зеркало, который крепится с обратной стороны зеркала. Универсальное устройство прикрепляется на зеркало любого автомобиля. Совершенно незаметный девайс для автомобилистов, но очень полезный. Имеет внутреннюю камеру. Такой вариант очень привлекателен для покупателей, но имеет высокую стоимость.

4. Комбо-устройства, как многие современные технологии, имеют несколько функций. Например, некоторые модели оснащены навигаторами. А другие модели, оснащены радаром-детектором.

Многие комбо-устройства имеют экшн камеру, что позволяет снимать при трясках, ударах, забрызгивании, т.е. при любой агрессивной среде.

Такие модели универсальные и учитывая их многофункциональность, они компактны, размещаются на стекле. Они будут дороже других моделей, но учитывая , что это 2 или 3 девайса в одном, то это выгодное приобретение.

5. Все модульные устройства имеют основной блок и камеру отдельно. Эти устройства чаще бывают беспроводными. Камера незаметно крепится на стекле, блок настраивается и убирается.

Блок понадобится, если собьются настройки и придётся менять их. Такая модель оснащена 2 камерами, которые могут крепиться в любое место. Среди недостатков следует отметить нестабильную связь и запись, т.к. беспроводное устройство, а также дорогую стоимость.

Основные свойства

1. Качественная съёмка зависит от параметра камеры, т.е. разрешения матрицы. С большим разрешением камера снимет все мельчайшие детали ДТП, а также номер автомобиля. Камеры записывают в 4 стандартах Full HD, Super HD, HD, QUAD HD.

Сейчас все экономные варианты стандарта НD имеют минимальное разрешение 1280*720. Не самый лучший вариант, но есть чёткие картинки крупных и средних объектов. Самое большое разрешение у камер с разрешением 2560*1440 (стандарт QUAD HD).

2. Скорость съёмки главным образом влияет на частоту кадров. Если ехать со средней скоростью, а камера будет фиксировать 10 снимков в секунду, этого недостаточно. Качественная картина съёмки будет отображена за 60 картинок в секунду.

3. Важным аспектом можно считать угол обзора. Обзор позволит рассмотреть все пространство, но он не должен быть больше 160 гр, иначе картинка по краям будет искажена. Средний угол обзора лучше выбрать 120гр. При таком обзоре можно будет все записать и рассмотреть.

Современный видеорегистратор — настоящий помощник , хотя огромный выбор представлен покупателю, но выбор совершенно прост. Главным аспектом в выборе — это разрешение камеры и надёжный корпус, остальные встроенные функции -это личное предпочтение каждого автомобилиста.