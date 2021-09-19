Права потребителя: что вам необходимо знать?

Вопрос юридической защиты прав потребителей давно получил распространение, ведь не каждый человек знает, как защитить себя после неудачной покупки. Давайте разбираться, как правильно организовать такую защиту.
Что делать в случае получения товара ненадлежащего качества?
Если покупатель увидит недостатки товара, которые ранее не оговаривал продавец, необходимо выбрать любой из представленных вариантов решения вопроса:
- Замена на аналогичный товар соответствующего качества.
- Замена на товар иной марки (при необходимости проводится перерасчет цены).
- Уменьшение покупкой стоимости.
- Устранение недостатков товара.
- Возмещение трат, которые необходимы для устранения установленных недостатков.
- Возврат потраченных денег.
Если у покупателя отсутствует товарный/кассовый чек – это не значит, что он получит отказ в удовлетворении его просьбы.
В законе принято, что покупателю разрешено обращаться к продавцу в течение установленного гарантийного срока. Если такой срок не установлен, то учитывается 2 года после покупки.
Куда обращаться потребителю, если нарушили его права?
В качестве основного федерального органа исполнительной власти выступает Роспотребнадзор. Кроме этого, и органы местного самоуправления могут рассматривать соответствующие обращения граждан.
По действующему законодательству защищает права потребителей еще и суд.
Иногда логично обратиться потребителю в юридическую организацию, где опытные специалисты составят план действий и решат любые вопросы.
Порядок обращения
Заявление в Роспотребнадзор подается письменно, устно или в виде электронного документа. Обязательно указываются контакты продавца и его данные.
Для подачи в суд потребуется письменное заявление, к которому обязательно прилагаются документы, доказывающие нарушение прав потребителя. Такой иск подается по месту нахождения организации, заключения договора или месту жительства истца.
Если потребители подают иск по нарушению их прав в суд, то им разрешается не оплачивать государственную пошлину.
Стоит уточнить, что за нарушение прав потребителей продавец (исполнитель, производитель, ИП и пр) несут как административную, так и уголовную или гражданско-правовую ответственность.
Как видите, вопрос защиты своих прав требует большое количество времени и соответствующих знаний действующего законодательства. По этой причине иногда проще обратиться к опытному юристу, который предоставляет соответствующие услуги.
Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про защиту прав потребителей.