Как выбрать небольшой диван на кухню
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Как выбрать небольшой диван на кухню

20 ноября 2024

Обстановка в кухне становится более уютной после установки небольшого удобного дивана. Чтобы выбрать подходящий диван на кухню, нужно учесть ряд критериев и требований к подобной мебели. Особой популярностью пользуются мини диваны раскладные.

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Требования

В первую очередь следует ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к кухонному дивану:

  • Практичность. Поскольку диван будет находиться в кухне, важно чтобы обивка была устойчивой к загрязнениям, не впитывала запахи и легко очищалась.
  • Функциональность. Как правило, на кухне каждый сантиметр пространства "на вес золота". А значит, мебель должна быть максимально функциональной. Желательно, чтобы диван для кухни выполнял дополнительные функции. Поэтому рекомендуется выбирать модели с системами хранения и возможностью трансформации в спальное место.
  • Высокий запас прочности. На кухонном диване часто будут собираться все домочадцы и гости. Поэтому важно выбирать прочную, надежную мебель, способную выдерживать большую нагрузку.

Механизм раскладывания

Чтобы диван мог выполнять дополнительную функцию, трансформируясь в спальное место, нужно выбирать модели с возможностью раскладывания.

При этом следует обратить особое внимание на механизм раскладки:

  • Дельфин. Это простой и практичный механизм раскладки, который часто используется в моделях углового типа. Для формирования ровного спального места нужно лишь потянуть за нижнюю часть, чтобы выкатить спрятанную в корпусе секцию.
  • Книжка и еврокнижка. Наиболее простой механизм, который предполагает раскладывание дивана за счет откидывания спинки.
  • Пантограф. Такой вариант раскладки подразумевает выдвижение вперед сидения и поворот спинки для образования единой ровной плоскости.
  • Аккордеон. Спинка раскладывается при надавливании, а сидение при этом выдвигается вперед.
  • Клик-клак. Отличное решение для небольшой кухни. Для раскладывания дивана спинка наклоняется до щелчка и опускается.

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Ткань обивки

При выборе дивана на кухню следует обращать внимание на материал обивки.

Наиболее подходящими для кухни считаются следующие варианты:

  • Флок. Эта ткань устойчива к износу и разного рода воздействиям. Она легко очищается от загрязнений и не боится влаги.
  • Жаккард. Это прочный материал повышенной плотности. Он долговечен и устойчив к загрязнениям.
  • Рогожка. Эта практичная, приятная на ощупь материя выдерживает любые нагрузки. Она устойчива к деформации и неприхотлива в уходе.



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