Как повысить конверсию сайта
образ жизни – креатив

Повышение конверсии сайта

12 июля 2022

О том, как повысить конверсию не писал только ленивый. И это неудивительно, ведь огромное количество людей пытаются понять, как быстро продвинуть свой бизнес в интернете. Кто-то рассматривает такие универсальные способы, как использование виджетов. К примеру, видеовиджет Veedsee может помочь в презентации товаров на сайте, сделав её более наглядной и эффектной. Других же больше интересует планомерная работа по развитию.

Если говорить о серьёзном и систематическом увеличении конверсии, то всю работу можно разделить на четыре крупных этапа.

  • Сбор информации и её анализ.
  • Создание гипотез.
  • Проведение A/B тестирования.
  • Реализация улучшений.

3xw2zbux

Работа с информацией

До того, как вы начнёте что-то делать, соберите всю необходимую информацию.

На самом деле это довольно сложная и кропотливая работа, которая включает такие процессы, как:

  • Веб-аналитика.
  • Эвристический анализ.
  • Технический анализ.
  • Пользовательское тестирование.
  • Использование опросов и обратной связи.

На данном этапе очень важно использовать как минимум несколько источников информации, поскольку в противном случае полученные данные будут слишком односторонними. Особенно не следует доверять информации полученной от обратной связи, поскольку покупатели будут стремиться к тому, чтобы получить максимальную выгоду.

Создание гипотез

После того как вы собрали необходимые данные, вы можете определить проблемы, которые есть на сайте.

Их важность будет зависеть всего от двух критериев:

  • Простота решения.
  • Влияние проблемы на конверсию.

После этого можно формулировать гипотезу, которая обязана учитывать данные, полученные на первом этапе. Также в ней должны быть рекомендации и конкретный план действий.

Только от качественной гипотезы может быть польза.

4eh2wcx2

А/В-тестирование

Данный этап позволит проверить гипотезу, которую вы выдвинули до этого. Не нужно вносить изменения на сайте и ждать сработают они или нет. Достаточно воспользоваться специальными сервисами, которые заточены под проведения такого тестирования. В них требуется внести нужные изменения, а они сгенерируют предполагаемый результат. Помимо платных сервисов, есть и бесплатные варианты.

Реализация улучшений

Если тестирование показало, что внесение изменений сможет положительно повлиять на конверсию, то их следует добавить на сайт. В противном случае – этого делать не следует. Возвращайтесь к постройке новых гипотез и тестированию других вариантов. И не забывайте учитывать, принесёт ли это экономическую выгоду или нет.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Сергей: заказал джингл для рекламы тут https://goodhook.ru/pesni-dlya -reklamyi и после размещения на радио всё пошло...
  • Дмитрий: Вопрос, а деньги, ценные бумаги или обои к какому виду относятся по классификации?
  • Дмитрий Тарасевич: Aivix зашла мне ещё давно, так как на мой взгляд это очень прибыльная партнёрка. С выводом средств...
  • Лебедева Светлана: Как для новичка, парнёрка aivix является лучшей, чтобы набраться опыта. Без особых сложностей...
  • Пётр Мирошников: 9.Если ищите партнёрку, где всё прозрачно с выплатами и можно отслеживать статистику, то это про...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика