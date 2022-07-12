Повышение конверсии сайта

О том, как повысить конверсию не писал только ленивый. И это неудивительно, ведь огромное количество людей пытаются понять, как быстро продвинуть свой бизнес в интернете. Кто-то рассматривает такие универсальные способы, как использование виджетов. К примеру, видеовиджет Veedsee может помочь в презентации товаров на сайте, сделав её более наглядной и эффектной. Других же больше интересует планомерная работа по развитию.

Если говорить о серьёзном и систематическом увеличении конверсии, то всю работу можно разделить на четыре крупных этапа.

Сбор информации и её анализ.

Создание гипотез.

Проведение A/B тестирования.

Реализация улучшений.

Работа с информацией

До того, как вы начнёте что-то делать, соберите всю необходимую информацию.

На самом деле это довольно сложная и кропотливая работа, которая включает такие процессы, как:

Веб-аналитика.

Эвристический анализ.

Технический анализ.

Пользовательское тестирование.

Использование опросов и обратной связи.

На данном этапе очень важно использовать как минимум несколько источников информации, поскольку в противном случае полученные данные будут слишком односторонними. Особенно не следует доверять информации полученной от обратной связи, поскольку покупатели будут стремиться к тому, чтобы получить максимальную выгоду.

Создание гипотез

После того как вы собрали необходимые данные, вы можете определить проблемы, которые есть на сайте.

Их важность будет зависеть всего от двух критериев:

Простота решения.

Влияние проблемы на конверсию.

После этого можно формулировать гипотезу, которая обязана учитывать данные, полученные на первом этапе. Также в ней должны быть рекомендации и конкретный план действий.

Только от качественной гипотезы может быть польза.

А/В-тестирование

Данный этап позволит проверить гипотезу, которую вы выдвинули до этого. Не нужно вносить изменения на сайте и ждать сработают они или нет. Достаточно воспользоваться специальными сервисами, которые заточены под проведения такого тестирования. В них требуется внести нужные изменения, а они сгенерируют предполагаемый результат. Помимо платных сервисов, есть и бесплатные варианты.

Реализация улучшений

Если тестирование показало, что внесение изменений сможет положительно повлиять на конверсию, то их следует добавить на сайт. В противном случае – этого делать не следует. Возвращайтесь к постройке новых гипотез и тестированию других вариантов. И не забывайте учитывать, принесёт ли это экономическую выгоду или нет.