Как отписаться от ненужных подписок в Инстаграм

Отписаться от профиля в Инстаграме просто через список «Подписки», приложения. Отдельно есть отписка в учетной записи другого человека, которая расположена рядом с «Отправить сообщение».

Как убрать из подписок в Инстаграме

Список подписок или «друзья профиля» — это страницы, новости которых появляются в Ленте. Эти пользователи могут отправлять сообщения, комментировать записи, просматривать Истории даже в закрытых страницах. Все способы отписки смотрите на сайте сторинс.

Кроме этого, подписки влияют на:

рекомендации. Какие посты будут чаще появляться в общих новостях;

тематика рекламных предложений;

список «Общие друзья»;

добавление в раздел: «Близкие» и скрытие Историй только для них;

продвижение по хештегам.

Владелец профиля может скрыть отдельных друзей, установив для них статус: «Ограниченный доступ»: не видно новых постов, запрещено комментирование и отсутствует уведомление о Stories.

Посетители профиля смогут просматривать подписки, а если есть совместные интересы – то появится короткая надпись: «Кроме ваших друзей еще подписаны», и перечень никнеймов. Ниже будет список похожих аккаунтов, к которым присоединились пользователи из дружественного списка.

Два способа, как удалить

Первый способ – через основной список, размещенный в учетной записи. Доступно, как с мобильной, так и компьютерной версий.

Как отписаться от человека:

Зайти в Инстаграм – авторизоваться. Мой профиль – Подписки. Нажимать рядом с каждым никнеймом «Отписаться».

Второй способ – перейти в профиль к этому пользователю. С обновлением появилось новое контекстное меню, благодаря которому видны все действий с чужой страницы: «Добавить в Близкие», Поделиться ссылкой и Установить ограниченный доступ.

Зайти в аккаунт к выбранному человеку. Выбрать рядом с кнопкой: «Отправить сообщение» — «Подписки». В конце списка: «Отписаться» — обновить страницу.

Если это был закрытый аккаунт, то при удалении появится оповещение: «При повторной подписке нужно отправить заявку». После обновления, становится недоступным перечень публикаций, Историй.

Владельцы страниц вправе устанавливать параметры конфиденциальности для неподписанных пользователей. Например, запрещено комментирование, если не подать запрос или нельзя передавать личные сообщения.

Как чистки списка подписок есть отдельные приложения на смартфон и компьютерные программы. Они отписывают от нужного количества пользователей, без вмешательства со стороны владельца страницы.