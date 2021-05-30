Дэвид Гейне устоял после мощного удара Хорхе Линареса и защитил титул чемпиона мира

Хотя мог и упасть. Дэвид Гейне (26-0, 15 KO) остался обладателем единого пояса в легком весе, который принадлежит Теофімо Лопесу — 22-летний американец является чемпионом по версии WBC. Он получил сперва пояс временного чемпиона, а тогда — организация повысила его до постоянного.

Гейни дважды защищал титул, а в третьей защите его соперником был сверхопытный Хорхе Линарес (47-6, 29 KO). Для венесуэльца Линареса это был первый чемпионский бой после того, как в 2018 году он проиграл оба своих пояса Василию Ломанчеку.

В поединке между Гейни и Линаресом американец выглядел значительно лучше и увереннее — вплоть до концовки десятого раунда. 22-летний Дэвид контролировал ход поединка, однако на последних секундах десяти 3-минутки Линарес попал в него мощной комбинацией: Гейне зашатался, но его спас гонг и пошатываясь он пошел до своего угла.

Видео того удара от Линареса остались за Линаресом, но даже такая хорошая работа в чемпионских раундах не позволила 35-летнему Хорхе победить. Гейне выиграл бой единогласным решением судей: 116-112, 116-112, 115-113.

Статистика ударов Гейне — Линарес Нанесены удары (всего): 215 (675) — 116 (620) Джебы (всего): 79 (309) — 25 (248) Силовые удары (всего): 136 (366) — 91 (372)

Гейні защититл титул WBC в легком весе и хочет драться с Теофімо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира. "Временным" чемпионом мира в легком весе по версии WBC является еще один молодой американец Райан Гарсия. Также в легком весе выступают Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко. Украинец следующий бой проведет в ночь на воскресенье, 27 июня.