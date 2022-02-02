Какого производителя лучше выбрать летние шины?

Выбор покрышек для легкового автомобиля – архиважная задача. От качества резиновых шин во многом зависит управляемость и устойчивость автомобиля на дороге. Означенное актуально не только для зимы, но и для лета. При выборе у покупателя нет возможности самостоятельно сделать анализ состава резины, чтобы выявить наиболее долговечные и устойчивые к механическим повреждениям модели покрышек.

Уместнее всего выбор основывать на бренде-производителе. В топовом сегменте рынка находится несколько производителей. Пусть выбор бренда диктует стиль вождения, летний климат и тип автомобиля (легковой или кроссовер). Купить шины для авто вполне можно и в Интернете. В сети выбор шире, а розничная стоимость ниже.

Топовые производители покрышек для легковых автомобилей

Рекомендуем обратить внимание на:

Maxxis;

Yokohama;

Hankook;

Continental.

Бренд Maxxis является дочерним ответвлением Cheng Shin Tires. Обратим внимание, что первоначальным рынком сбыта компания рассматривала исключительно Соединённые Штаты Америки. Сегодня же покрышки Maxxis продаются по всему миру.

Среди плюсов этой резины следует выделить: отличное соотношение цена/ресурс; мягкий ход; короткий тормозной пути при аварийных ситуациях. Однако боковины у покрышек слабые.

Yokohama – японский производитель резиновых покрышек, со всеми вытекающими последствиями. Эффективные протекторные рисунки; высокая износоустойчивость. Можно рекомендовать только летние покрышки. Зимние – слабые боковины и отвратительное сцепление с ледяной поверхностью.

Continental – лучшие покрышки на рынке

В многочисленных сравнениях по совокупным параметрам покрышки от Continental часто завоёвывают лидирующие позиции рейтингов. Обратим внимание читателя на год образования компании – 1871.

Преимущества летних покрышек от Continental – отсутствие шума при езде; высочайшее немецкое качество; цепкий контакт с поверхностью по всей площади контактного пятна покрышки.

Безусловно, лидирующие позиции бренда неминуемо отражаются на стоимости. Шины Continental одни из самых дорогих (это актуально не только для российского рынка). Но подавляющее большинство автолюбителей не желает экономить на собственной безопасности и безопасности своей семьи.

В видео перечислены топ-5 летних шин для летней эксплуатации: