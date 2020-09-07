Обзор услуг форекс-брокера FXSpace

Многим кажется, что торговать на рынке Форекс проще простого. Делать вообще ничего не нужно и деньги капают просто так с неба, достаточно просто пополнить свой торговый счет.

И, только решившись начать работать на фондовой и валютной бирже, новички понимают насколько это сложно и, что никакой халявы здесь нет. Любое неправильное решение, неграмотно заключенная сделка, могут привести к убыткам и даже полному разорению.

Для того чтобы такого не было, необходимо делать всё грамотно. Работа на рынке Форекс подразумевает использование услуг специальной кампании — брокера. Для этих целей подойдет компания FXSpace. Отзывы о fxspace можно найти на сайте ita.promo.

О компании

FXSpace — это надежная, известная на весь мир компания – брокер Форекс, которая не первый год работает, имеет безупречную репутацию, большое количество положительных отзывов.

Многие трейдеры начинали здесь и продолжают свою работу, так как FXSpace предоставляет для них все необходимые инструменты и условия, выгодную процентную ставку в качестве комиссии за совершенные сделки, маржинальное плечо, свежую своевременную порцию новостей из мира экономики и рынков, и многое другое.

Брокер Форекс это – обязательный этап. Просто так обычный человек, у которого нет официальной действующей лицензии брокера, не может торговать, так как у него не будет доступа. Требуется посредник. Именно в качестве него и выступает компания FXSpace, которая является лицензированным официальным брокером Форекс.

Она предоставляет клиенту возможность самостоятельно совершать сделки. Раньше брокеры выполняли функцию посредника, которому звонили по телефону и давали задание продать или купить по такой-то цене ту или иную валюту. В настоящее время процесс упрощён. Никуда звонить не нужно.

Есть специальные программы и приложения, которые позволяют самостоятельно совершать все сделки. Брокер по-прежнему остаётся связующим звеном между трейдером и биржей, предоставляя все эти вышеперечисленные инструменты. Подробнее можно узнать на сайте компании или по телефону: +372 610 42 72.

Какие услуги предоставляют FXSpace

Компания предоставляет для своих клиентов Личный кабинет на официальном сайте, торговую платформу, которую можно скачать и установить на компьютер.

Также доступно открытие торгового счёта, информационная поддержка, техническая поддержка, услуги маржинального плеча, если хочется заключить сделку на крупную сумму, но своих средств не хватает.

Есть обучающие платные и бесплатные материалы и множество других полезных информационных статей. Площадка будет полезна как для новичков, которые делают первые шаги, так и опытных трейдеров, которым нужен надежный и проверенный брокер.