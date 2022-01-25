Не только в крупных городах, но и в глубинке многие магазины принимают оплату не только наличными, но и банковскими картами. Для того, чтобы у магазина или предпринимателя, с которым клиенты рассчитываются за товары и услуг, была возможность принимать бесконтактную оплату, должен быть POS-терминал. Многие рекомендую выбирать терминалы бренда Ingenico. Сегодня по выгодным ценам купить Ingenico можно на сайте компании mirbeznala.ru.

Что это такое

POS-терминал представляет собой устройство, принимающее к оплате банковские карты и другие устройства, которые несут в себе информацию и дающую возможность отправить запрос в банк. Оплата может быть классической, подразумевающей вставку карты в терминал и введение ПИН-кода.

Либо оплата осуществляется бесконтактным способом, если карта с соответствующим чипом, а у терминала есть такая функция.

Виды POS-терминалов и как выбрать

Это не какое-то универсальное устройство, которое используется повсеместно. Они отличаются внешним видом, габаритами, стоимостью, функционалом и многими другими параметрами.

На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды:

Мобильные. По названию понятно, в чем из главная особенность. Они переносные, могут быть интегрированы с кассовым аппаратом, печатают чеки. В плане функционала похвастаться разнообразными возможностями не могут, но это и не требуется.

SMART-терминалы. Тоже небольшие по размерам, но намного больше, чем мобильные варианты. Оснащены корпусом, планшетом и принтером чеков. Можно дополнительно установить специальное ПО, интегрировать с общими базами.

Стационарные. Установлены и используются на одном конкретном месте. Их нельзя переносить с места на место, даже в пределах одного торгового зала.

Mpos-терминалы. Подойдут для мобильного эквайринга. Например, они очень популярны у торговых представителей.

POS-системы. Они обладают полным набором кассовых функций. С их помощью можно не только продать, но и осуществит возврат, учет и так далее.

Вендинговые. Они встроены в торговые автоматы.

Выбирать POS-терминалы необходимо в соответствии с тем, что это за организация, как и в каких условиях она осуществляет свою деятельность.

Так, например, для обычных магазинов целесообразно установить классические стационарные модели. Если же это, например, кафе или ресторан, где посетители могут расплачиваться, в том числе, и безналичным способом, то можно добавить в арсенал мобильные терминалы.

В любом случае сами устройства должны быть качественными, от проверенных и надежных производителей.