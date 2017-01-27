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Как сделать билборд

27 января 2017

Продвижение практически любого бизнеса зависит от большого количества факторов. Среди них реклама является одним из самых важных факторов, которая хорошо влияет на узнаваемость бренда.

билборд

Существует несколько видов таких услуг, отличающихся основной целевой аудиторией. Одним из вариантов является размещение наружной рекламы, которая привлекает внимание большого количества потенциальных клиентов.

Создаем макет

Билборды представляют собой большие вывески, на которых располагается определенная информация о товаре или какой-то организации. Зачастую их конструируют из специальных типов металлоконструкций, что позволяет получать огромные платформы.

Процесс создания билборда можно разбить на несколько последовательных этапов:

  1. В первую очередь определяется необходимый размер каркаса, на который будет наноситься реклама. Затем производится его строительство, которое зачастую выполняется под заказ в определенных организациях.
  2. Следующим шагом является разработка макета. Здесь уже используются дизайнерские подходы, чтобы создать привлекательную и красивую картинку. Такие операции следует проводить в специальных графических редакторах, которые позволяют учитывать громадные размеры полотна в несколько метров.
  3. На завершающем этапе выполняется изготовление картинки, которая затем переносится на основание методом наклеивания. Бывают и несколько другие варианты нанесения, но это случается довольно редко.

как делают билборд

Правила создания макета

От того, насколько качественно и правильно будет сделана заготовка для билборда, зависит популярность бренда или товара, который он будет рекламировать. Чтобы получить красивую картинку, необходимо следовать нескольким основным правилам:

  • Не переносите другие виды макетов на подобный тип наружной рекламы, так как это не даст необходимого эффекта.
  • Старайтесь применять цветовую гаму, которую будет легко узнавать и она будет отражать внутреннее состояние объекта или компании.
  • При изготовлении макетов необходимо использовать минимальное количество элементов, таким образом, выделив основную суть.
  • Не желательно применять шрифты с засечками или очень тонкие буквы, так как это не принесет нужного эффекта.

Как видите, процесс создания билборода достаточно сложный, поэтому доверять решение подобных задач необходимо только опытным специалистам.



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