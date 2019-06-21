Чем занимается маркетолог аналитик и где учиться?

С техническим прогрессом и развитием информационных технологий, какие-то профессии отходят на второй план и становятся ненужными, но беспокоиться не стоит, ведь на смену им приходят другие.

Вот сфера маркетинга зародилась только в начале 20 века, но уже на настоящий момент имеет целый список популярных направлений, которые очень востребованы на рынке труда. Например, маркетолог-аналитик. Пройдя курсы маркетологов Киев, можно освоить данную специальность за короткое время.

Профессия маркетолога-аналитика

Чем занимается маркетолог-аналитик? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, чем занимается маркетолог, так как в странах СНГ это не настолько широко распространенная профессия и многие до сих пор не понимают, зачем нужны специалисты по маркетингу.

Маркетолог исследует рынок, чтобы знать, на что есть спрос и предложение, чтобы затем, по этим исследованиям компания могла предложить потребителю именно то, что он ищет.

Если раньше можно было обойтись без маркетолога, то на современном рынке, переполненном товарами и услугами, просто необходим тот, кто поможет выбрать нужное направления развития бизнеса.

Маркетолог-аналитик занимается непосредственно подсчетами и анализом информации. Список его обязанностей уже, но множество точек соприкосновения с обычным маркетологом.

Как говорят сами специалисты по маркетингу: «Любой аналитик – маркетолог, но не каждый маркетолог – аналитик». Подытожить это можно примерно так: маркетолог намечает стратегию развития, а аналитик узнает и рассчитывает план для реализации этой стратегии.

Что нужно, чтобы стать маркетологом?

Во-первых, очень важны такие личностные качества, как наличие критического мышления, любознательность и готовность получать новые знания.

Особенно важен последний пункт, так как маркетинг очень тесно связан с информационными технологиями, которые не стоят на месте, и чтобы успешно работать, нужно поддерживать уровень знаний и быть в курсе последних новинок рынка.

Если с этим все в порядке, значит, вы готовы стать маркетологом-аналитиком – дело за малым. Осталось получить образование. Есть несколько вариантов: обучение на бакалавриате в вузе очно или же заочно, обучение в магистратуре, если есть бакалаврское образование.

Но это варианты для людей, у которых есть как минимум несколько лет на обучение. Есть вариант курсов, которые ничуть не хуже, чем высшее образование. Благодаря курсам, вы за 16-20 занятий в ускоренном режиме узнаете все, что необходимо для того, чтобы начать работать.