Незаменимые помощники на кухне — электрические мясорубки, пришедшие на смену их механическим предшественникам, значительно облегчают приготовление фарша и измельчение овощей.
В отличие от старых тяжелых мясорубок, модные новинки нарядны и производительны. Электрический привод полностью избавляет от необходимости прикладывания физических усилий для измельчения мяса и других продуктов.
Изделия новой конструкции прочно стоят на столе, опираясь на прорезиненное основание или ножки и не нуждаются в дополнительных креплениях.
При этом высочайшая скорость перемалывания продуктов позволяет забыть о затратах времени — процесс происходит в считанные минуты.
Где купить и как выбрать
Электрические мясорубки купить в Екатеринбурге выгодно в крупном интернет-магазине SOTOMANIA.RU. Здесь на выбор покупателя представлены более 50 моделей различной мощности и производительности.
Конструктивное наполнение прибора примерно одинаково во всех моделях. Комплектация включает несколько общих для всех моделей частей:
- ножа из высококачественной стали;
- нескольких стальных дисков с отверстиями разного размера;
- насадки для приготовления колбас (в некоторых моделях);
- шнека, передвигающего мясо к ножу;
- толкателя и корпуса;
- дополнительных насадок.
Выбирать электрическую мясорубку нужно в зависимости от ее предполагаемой загрузки. Для большой семьи подойдет мясорубка с увеличенной трубой подачи и высокой производительностью.
Такие приборы способны измельчать до 2,5 кг мяса в минуту, что превышает скорость его переработки на механическом аналоге в десятки раз.
Работать с таким мощным прибором — одно удовольствие. Шнековая подача и ножи снабжены специальным реверсом, позволяющим быстро очистить их от остатков мяса и продолжить работу.
Не составляет труда и мойка электрической мясорубки. Все детали легко вынимаются из корпуса и с такой же легкостью вставляются обратно.
Подходящие по параметрам мясорубки купить в Екатеринбурге можно с помощью каталога на сайте интернет-магазина SOTOMANIA.RU.
Что предлагает интернет-магазин
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Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как выбрать электрическую мясорубку.