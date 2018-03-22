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Помощники на кухни — электрические мясорубки от Сотомании

22 марта 2018

Незаменимые помощники на кухне — электрические мясорубки, пришедшие на смену их механическим предшественникам, значительно облегчают приготовление фарша и измельчение овощей.

Электрические мясорубки

В отличие от старых тяжелых мясорубок, модные новинки нарядны и производительны. Электрический привод полностью избавляет от необходимости прикладывания физических усилий для измельчения мяса и других продуктов.

Изделия новой конструкции прочно стоят на столе, опираясь на прорезиненное основание или ножки и не нуждаются в дополнительных креплениях.

При этом высочайшая скорость перемалывания продуктов позволяет забыть о затратах времени — процесс происходит в считанные минуты.

Где купить и как выбрать

Электрические мясорубки купить в Екатеринбурге выгодно в крупном интернет-магазине SOTOMANIA.RU. Здесь на выбор покупателя представлены более 50 моделей различной мощности и производительности.

Конструктивное наполнение прибора примерно одинаково во всех моделях. Комплектация включает несколько общих для всех моделей частей:

  • ножа из высококачественной стали;
  • нескольких стальных дисков с отверстиями разного размера;
  • насадки для приготовления колбас (в некоторых моделях);
  • шнека, передвигающего мясо к ножу;
  • толкателя и корпуса;
  • дополнительных насадок.

Выбирать электрическую мясорубку нужно в зависимости от ее предполагаемой загрузки. Для большой семьи подойдет мясорубка с увеличенной трубой подачи и высокой производительностью.

Электрические мясорубки от Сотомании

Такие приборы способны измельчать до 2,5 кг мяса в минуту, что превышает скорость его переработки на механическом аналоге в десятки раз.

Работать с таким мощным прибором — одно удовольствие. Шнековая подача и ножи снабжены специальным реверсом, позволяющим быстро очистить их от остатков мяса и продолжить работу.

Не составляет труда и мойка электрической мясорубки. Все детали легко вынимаются из корпуса и с такой же легкостью вставляются обратно.

Подходящие по параметрам мясорубки купить в Екатеринбурге можно с помощью каталога на сайте интернет-магазина SOTOMANIA.RU.

Что предлагает интернет-магазин

Интернет-магазин SOTOMANIA.RU — флагман онлайн продаж в Екатеринбурге, работающий более 15 лет. Магазин придерживается лояльной ценовой политики, предлагая скидки новым и постоянным клиентам.

В ассортименте магазина много товаров, относящихся к сфере электроники, бытовой и кухонной техники.

Поиск нужной модели в каталоге можно сделать максимально удобным для себя, отсортировав ассортимент по новизне поступления, цене, популярности и названию. Каждая модель представлена качественной фотографией и имеет подробное описание характеристик.

Кроме того, SOTOMANIA обладает всеми преимуществами отличного сервиса для покупателей:

  • резервированием товара на срок до 3-х рабочих дней;
  • собственной сервисной службой;
  • возможностью самовывоза купленного товара в день покупки;
  • собственными складскими помещениями, расположенными в Екатеринбурге;
  • оформлением дисконтной карты с первой покупки;
  • организацией акционных продаж.

На всю продукцию, купленную в SOTOMANIA.RU предоставляется гарантийный срок.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как выбрать электрическую мясорубку.



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