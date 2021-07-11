Какое оборудование нужно для подключения домашнего цифрового IP-TV телевидения

До недавнего времени люди и представить себе не могли, что можно будет смотреть телевизор с огромным количеством каналов, не имея при этом антенны.

Но, время идет технологии развиваются, и телевидение без антенны стало возможным. Взять, к примеру, популярное цифровое IP-TV телевидение. Антенна здесь действительно не нужна. Но, специальное оборудование потребуется. Подключение интернета и цифрового телевидения по выгодным ценам в Сургуте осуществляет компания https://tele-plus.ru/.

Что это вообще такое

Далеко не все понимают, что собой представляет IP-TV телевидение и с чем его едят.

Официально IP-TV телевидение – это вещание стандартных телеканалов. Но, осуществляется оно не по аналоговому или цифровому сигналу, а по интернет-протоколу.

Отсюда и такое название, а также необходимость использования специального оборудования, чтобы обеспечить трансляцию. Разумеется, что каналов, при подключении такого телевидения, в разы больше.

В противном случае, никто бы этим не занимался, потому что решить задачу можно было бы с помощью классической антенны. Основная разница в том, что при стандартной схеме все каналы осуществляют трансляцию в один и тот же момент. Из-за этого они друг другу мешают, могут быть помехи. При использовании IP-TV телевидения, осуществляется вещание только того канала, который запросил конкретный зритель.

Поэтому качество картинки, звука и всех остальных параметров очень высокое.

Какое оборудование потребуется для подключения домашнего цифрового IP-TV телевидения

Все зависит от того, какая модель телевизора.

Если это современный SMART-телевизор, никакого дополнительного оборудования использовать не нужно. Специалисты просто устанавливают на него программное обеспечение, все подключают и настраивают. Если такой функции у телевизора нет, потребуется подключения специального приемника, который будет осуществлять декодирование сигнала.

Где купить такое оборудование

Если телевизор поддерживает технологию, ничего покупать не нужно.

Программное обеспечение предоставит компания, которая осуществляет подключение к IP-TV телевидению. Если нужна приставка для декодирования, ее можно купить в магазинах с аудио- и видео техникой, заказать через интернет.

Либо ее тоже предоставит компания, которая занимается подключением и настройкой такого телевидения. Приставку нужно подбирать в соответствии с маркой и моделью телевизора, чтобы она точно подошла и нормально функционировала.

Стоимость ее не такая высокая.