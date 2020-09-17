Полный курс по дропшиппингу (dropcourse.ru) Разбор и отзыв

Дропшиппинг — вполне рабочая модель ведения бизнеса, причем довольно прибыльная, но нюансов в этом направлении предостаточно. Самостоятельно без наставника и понимания сунуться в эту сферу можно, но путь к результату будет дольше и сложнее. Именно поэтому мы направились на поиск годного курса по дропу. Сразу скажем: найти годный курс — задача дико трудная, но выполнимая.

Вместо того, чтобы просто гуглить, мы шерстили сообщества и группы, посвященные дропшиппингу, чтобы собрать рекомендации именно тех, кто уже приобретал какие-либо курсы. Таким образом на наших радарах появился свежий курс по дропшиппингу от dropcourse.ru

Мы написали им в поддержку, ребята там адекватные, полностью ответили на все наши вопросы, после чего курс был приобретен.

В отличие от других горе-обозревателей, мы оцениваем качество курса не просто по его сайту или своим личным ощущениям, а всегда приобретаем продукт и проверяем информацию на деле.

Поэтому прикладываем скриншот из личного кабинета с курсом в доказательство того, что курс действительно был приобретен и это не просто очередной пустой обзор.

Краткое резюме о курсе

Продукт Полный курс по дропшиппингу Dropcourse

Цена 17900 руб.

Рейтинг 90/100

Рекомендуем ли? Да

А теперь давайте пройдемся по фактам, впечатлениям и проверке информации на практике.

Когда мы искали информацию о дропшиппинге в интернете, то видели много стратегий и советов по выбору товара, запуску рекламы, но все эти советы на практике не работали. Поэтому те кто в теме, знают, что информацию из открытых источников надо очень жестко фильтровать.

В курсе же все видео-уроки максимально грамотно структурированы, в них нет воды, вся информация представлена четко и по делу и разительно отличается от информации в свободных источниках, поэтому если вы по-прежнему считаете из серии: зачем покупать, если в интернете уже все есть? То сразу скажем: нет, в интернете в таком понятном виде подобную информацию не найти.

В процессе запуска мы проверили работоспособность поддержки, писали им и глупые вопросы и сложные, ребята отвечали не всегда быстро, но качественно, к ним претензий никаких.

Сам процесс запуска магазина — довольно интересное занятие, а первая продажа приносит то самое долгожданное удовлетворение от проделанной работы.

В курсе освещается только привлечение трафика через таргетированную рекламу в Фейсбук, Инстаграм. Это и хорошо и плохо. Плохо для тех, кто хочет научиться работать с другими площадками, а хорошо, потому что таргетированная реклама считается самой действенной для дропшиппинга, поэтому не нужно распыляться и изучать сразу все варианты привлечения покупателей, можно сфокусироватья на одном, тут качество побеждает над количеством.

Финальное резюме:

Если серьезно подойти к делу, то дропшиппинг спокойно сможет стать основной деятельностью, приносящей не только доход, но и удовольствие.

Ребята из dropcourse молодцы, вам респект за хороший продукт.

А всем тем, кто в поиске своей деятельности — желаем найти занятие по душе!