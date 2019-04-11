Как правильно носить украшения из серебра

Ювелирные изделия из высоких проб серебра ценятся ничуть не меньше, чем изделия из других драгоценных металлов. Серебряные украшения могут носить как совсем юные леди, так и зрелые женщины. Компания Silver Wings предлагает ювелирные изделия оптом в широком ассортименте.

При этом серебро будет отлично смотреться как на самодостаточной, уверенной в себе даме, так и на поклонницах альтернативных направлений.

Несмотря на универсальность данного драгоценного металла, существует все же несколько основных правил, которые стоит учесть при выборе ювелирных украшений из серебра.

Преимущества серебряных украшений

Благодаря большому разнообразию в ассортименте украшений из серебра можно подобрать аксессуар, который способен выгодно подчеркнуть как повседневный образ, так и более утонченный, вечерний наряд.

С помощью ювелирных украшений каждая женщина может показать свою элегантность и загадочность. Главное – это грамотно подобрать аксессуар и сочетать его с выбранным образом.

Серебро – это холодный металл, который будет выгодно смотреться в компании с одеждой синих, лазурных и фиолетовых оттенков. Также хорошо серебряные украшения смотрятся с различными красными цветовыми решениями в гардеробе.

Наиболее выгодное сочетание – это классический черно-белый образ и лаконичные серебряные украшения. Такой вариант способен подчеркнуть женственность и утонченность любой женщины.

Выбор формы и размера серебряного украшения

Еще одним важным нюансом является грамотный подбор украшения под индивидуальные особенности лица и фигуры.

Женщинам с крупными чертами рекомендуется носить большие, массивные серьги, которые зрительно уменьшают овал лица. Для миниатюрных же леди – наоборот, рекомендуется использовать более мелкие ювелирные украшения.

Длинную, красивую шею можно выгодно подчеркнуть с помощью короткого серебряного ожерелья или колье. Длинные украшения лучше всего сочетаются с глубоким вырезом декольте, придавая образу загадочный и сексуальный вид. Выбор колец должен происходить с учетом длины ногтей и размеров пальцев.

Из серебра отливаются оправы для различных драгоценных камней. Холодный блеск отлично сочетается с аметистами и изумрудами. Также очень красиво смотрятся нежные сочетания с натуральным жемчугом.

Для создания более лаконичного образа можно использовать украшения с сапфирами или топазами в серебряной оправе. Ювелирные украшения из серебра способны дополнить и освежить любой женственный образ.