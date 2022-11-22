Подсев газона: советы и пошаговая инструкция

На вашем газоне проплешины, а трава не отрастает? Тогда пришло время его подремонтировать. Узнайте, какая смесь для подсева лучше и как подсевать газон, в нашей статье.

Подсев может снова превратить подпорченный газон в идеальный.

Подсев газона — это способ обновить газон без укладки нового. Смесь для подсева состоит из специально отобранных семян трав, которые гарантируют, что газон снова вырастет пышным, густым и способным к регенерации снова и снова.

Подсев может понадобиться по разным причинам. Читайте дальше, чтобы узнать, почему важно проводить подсев, а также когда и как это делать.

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Почему пересев так важен?

Хотите иметь красивый и пышный зеленый газон? Тогда повторный посев необходим для подавляющего большинства газонов через некоторое время. Подсев может иметь смысл уже через несколько лет после укладки совершенно нового газона. Газонные травы — довольно нежные растения, которые в нашей части света подвержены резким перепадам температур.

В результате они со временем теряют силу и перестают так же расти. Это когда вы начинаете получать прореживание газона. Когда на ранее плотном газоне появляется все больше и больше пятен, мох и сорняки могут быстро закрепиться. Чтобы предотвратить это, вы должны регулярно следить за своим газоном.

Что делает смесь для подсева газона особенной?

Газонный подсев представляет собой специально адаптированную смесь семян для ремонта существующих газонов, но не подходит для создания новых газонов. Хорошая подсевная смесь состоит в основном из многолетней райграса ( Lolium perenne ). Это чаще всего отсутствует на старых, прореженных газонах, так как борется с холодными морозными зимами и засушливым летом.

Многолетняя рожь — чрезвычайно быстрорастущая трава, образующая пучки, что означает, что она естественным образом растет небольшими комками. Тем не менее, некоторые сорта также могут давать много побегов – например, сорт Lolium perenne «Новый Орлеан» имеет эту особенность.

Эти побеги и их в целом устойчивый рост позволяют райграсу быстро заполнять участки газона при правильных условиях — таким образом, ваш газон снова станет плотным и здоровым.

Совет: газон, изреженный из-за засухи и холода, можно улучшить, обеспечив достаточное количество калия в конце лета или в начале осени. Это сделает подсев газона менее необходимым. Используйте богатое калием удобрение для газонов.

Когда лучше всего засеивать газон?

Вы можете засеять газон в любое время в период с апреля по октябрь, но лучше всего подходит поздняя весна (конец апреля или май) или ранняя осень, так как влаги достаточно, а температуры менее экстремальные. Также важно, чтобы температура в течение ночи оставалась выше 12°C, чтобы семена прорастали должным образом.

На голых, редеющих участках газона появляются сорняки и мох.

Как уже упоминалось, вы должны подсеять свой газон, если он выглядит редким, на газоне есть голые участки после холодной или влажной зимы или после того, как вы скарифицируете свой газон.

Через несколько лет после посадки газона может потребоваться подсев. Неважно, был ли газон засеян традиционным способом или уложен в рулонах, потому что на пятнистых газонах есть место для роста сорняков и мха. Чтобы не допустить появления сорняков и мха, подсев является важной мерой ухода.

Совет: Ваш газон плотный, но не растущий, или поражен болезнями и почти не растет? Затем используйте скарификатор для газонов и регулярно вносите удобрения. С другой стороны, если на вашем газоне есть очень большие пятна, лучше отремонтировать газон, а не засевать его.

Как подсеять газон?

Уход за газоном не всегда прост – при подсеве также необходимо учитывать многое. Вот пошаговые инструкции по подсеву газона, чтобы ваш сад снова выглядел густым и пышным.

Подсев поздней весной или ранней осенью. Температура почвы должна быть постоянно выше 12°C для хорошего прорастания. Коротко косите газон. Скарифицируйте свой газон — это проветривает почву, позволяя воде просачиваться вниз. Он также помогает удалять сорняки, мох и газонную траву. Если у вас нет скарификатора для газона, просто сгребите газон. Удобряйте участок растительным удобрением для газонов. После этой подготовки нанесите смесь для подсева газона на всю площадь газона. Вы можете сделать это с помощью шпателя или вручную. В обоих случаях пройдитесь по участку один раз вдоль и один раз поперек, каждый раз распределяя половину засева. Всего вам понадобится – в зависимости от смеси семян – около 20 г/м?. После того, как вы разбросали семена, аккуратно разгребите их, а затем осторожно вдавите в почву подножками или легким катком. Полив чрезвычайно важен в ближайшие несколько дней и недель. Без воды процесс прорастания не может начаться, а только что проросшие саженцы чрезвычайно чувствительны к засушливым условиям. Если позволить прорастающим семенам или молодым травам высохнуть, это приведет к непостоянному, пятнистому росту, и поэтому подсев будет напрасным. Как только новые травы достигнут высоты более 8 см, пора косить газон; обрезать до 4 см. Убедитесь, что ваша косилка острая, так как траву можно легко вырвать с корнем. Через некоторое время, когда вы косите газон во второй раз, вы также можете внести удобрения. При подкормке используйте пролонгированные корма для газонов.

Подсев лучше всего проводить весной или осенью.

На что обратить внимание при покупке смеси для подсева газона?

В общем, при покупке смеси для газона обратите внимание на следующие моменты:

Высокая доля сильной многолетней райграса ( Lolium perenne )

В идеале семена газона должны быть сертифицированы, чтобы обеспечить надежную всхожесть и длительный срок хранения.

Используйте смесь с семенами в оболочке. Покрытие сохраняет семена травы влажными во время процесса прорастания, что увеличивает успех

Дополнительные вопросы о подсеве

Здесь мы ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о пересеве газона.

Можно ли одновременно подсевать и удобрять газон?

Внесение удобрений и подсев в основном можно проводить одновременно, если вы используете удобрения на растительной основе. Удобрение на растительной основе обеспечивает эффективную и здоровую корневую систему, в то время как использование слишком большого количества минеральных удобрений может препятствовать образованию корней.

Как работает подсев газона без перекопки?

Вся процедура подсева газона выполняется в следующем порядке: косить газон, скарифицировать, проветривать или разгребать участок, удалить мох и сорняки, удобрить органическим удобрением для газона, засеять смесью для подсева газона, вдавить семена и, наконец, полить. Подробное описание вы найдете в наших инструкциях далее в статье.

Газонный аэратор или «плаггер» используется для аэрации газона, а затем посыпает его песком.

Когда для подсева газона используется сеялка?

Профессионалы могут использовать сеялки на больших площадях. Они разрезают почву, высевают семена по одному и засыпают их землей. Тем не менее, сеялка подходит только для подсева больших площадей.