Поддоны деревянные — виды и сфера применения
креатив как образ жизни

Поддоны деревянные — виды и сфера применения

16 июля 2021

Деревянные поддоны — это особый вид тары, основное предназначение которого заключается в хранении и перевозке различных грузов, в том числе и мелкоштучных, если они упакованы соответствующим образом.

Популярность такой тары обусловлена тем, что деревянные поддоны доступные по цене, если сравнивать с пластиковыми аналогами, быстро и легко изготавливаются. Их можно при необходимости ремонтировать.

Кроме того, шершавая неидеально обработанная поверхность улучшает сцепление с грузом и повышает надежность при выполнении и транспортировки, а также погрузочно-разгрузочных работ при помощи специальной складской техники. По выгодной цене поддоны купить можно на сайте компании uruniversal.com.ua.

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Виды деревянных поддонов

Если говорить о конструкции, поддоны из дерева делятся на следующие разновидности:

  • Европаллеты. Верхняя часть состоит из 5 планок, нижняя — из 3. Также имеются в наличии фаски.
  • Финские. Здесь 7 планок сверху, в нижней части 3. Размеры, как и в случае с европоддонами равны 1200×800, и высота — 145 мм.
  • Грузовой. Размеры таких поддонов идентичны предыдущим двум вариантам. Но толщина досок чуть больше, за счёт чего такая тара более прочная и выдерживает серьезные нагрузки.
  • Американские. По количеству досок и конструкции идентичны финским. Отличаются размерами, которые равны 1200×1200 мм.
  • Российские. Конструкция и количество досок схожи с европейскими поддонами, но нет клейма. Размеры составляют 1200×1000 мм либо 1200×800 мм.

Сфера применения деревянных поддонов

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Основная сфера применения — это именно хранение и транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы. Это могут быть складские комплексы, какие-то промышленные предприятия,где с помощью такой тары работают с готовой продукцией, сырьем, полуфабрикатами и не только.

Однако сейчас это не единственная сфера применения деревянных поддонов. Всё-таки креатив и смекалка людей позволяют такие, казалось бы, простые вещи применять для других неожиданных целей.

Например, их можно использовать в качестве заборов на даче в один или два вертикальных ряда. Если покрасить или покрыть лаком, получается очень аккуратно и красиво.

Также их активно используют для производства мебели. Например, это может быть производство подиума под матрас для изготовления кровати. Либо это может быть каркас для дивана, журнальный стол или какие-то другие виды мебели, в том числе и садовой. Ограничений действительно никаких нет.



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