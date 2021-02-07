Почему важно измерять продуктивность сотрудников

Сегодня большинство работодателей забывают о важной вещи, о производительности, которая является прозрачным показателем успеха компании. Эффективность отдельных сотрудников определяет степень их вклада в компанию. К сожалению, не все компании проводят регулярные измерения.

Что важно для успеха компании

Многие работодатели или менеджеры говорят себе: «Мои люди знают, в чём заключается их работа, и следуют ей. В конце концов, они хорошие сотрудники и работают полный рабочий день, как и я, зачем мне это измерять».

Зачем замерять производительность

Некоторые сотрудники не так продуктивны, как думает их начальник. Некоторые просто спокойно работают — для них это, само собой, разумеющееся. Им не нужно себя рекламировать.

В компаниях, где продуктивность не измеряется, начальники мало о них знают, потому что даже не контактируют с ними. Они не видят причин связываться с ними, когда с ними нет проблем. «Они не создают проблем, может быть, они и не столь успешны, ну и что».

Но действительно ли хорошо обращать внимание только на тех, кто ничего не делает? Как вы себя почувствовали бы, если б начальник игнорировал вас? Если вы измеряете продуктивность своих сотрудников, вы будете знать, кому посвятить своё драгоценное время, а от кого его защитить.

Кто работает на вас, а кто на себя

Второй тип людей, на которых вы до сих пор обращали внимание, — это люди, которые демонстративно показывают, как они работают. Это сотрудники, которые владеют искусством преувеличивать свои результаты и тем самым влиять на других. Они мало что производят, но если что и делают по работе, то им важно убедиться, что про их работу знают всё.

Пожалуй, самый продуктивный человек — серая мышка, прячущаяся в задней части офиса. Обращая внимание на этих сотрудников, вы показываете им, что результаты их работы вы видите, и что они могут продолжать делать свою работу.

Почему результаты компании падают

Многие работодатели совершают ошибку новичка при измерении производительности. Сначала они выясняют, кто делает больше, а кто меньше, а затем «награждают» непродуктивных своим вниманием, снова игнорируя полезных сотрудников.

Начальник пытается управлять проблемными сотрудниками и забывает оценить действительно эффективных сотрудников, потому что ему это кажется очевидным.

Затем такие начальники задаются вопросом, почему проблем с сотрудниками ещё больше, почему результаты компании падают, а лояльные сотрудники уходят. Справедливо распределять внимание — это необходимость.

Как сохранить лояльность к компании

Измерение продуктивности сотрудников ясно покажет, кто является настоящим сокровищем для компании, а кто просто играет в полезность. Оно наглядно покажет вам, кому уделять больше внимания, а кому меньше.

Так вы добьётесь лучших результатов, а нужные сотрудники останутся в компании. Те, кто любит выпячивать свою работу, вскоре обнаружат, что они привлекают внимание только в том случае, если они действительно хорошо и с пользой работают. Проблемные сотрудники либо исправятся, либо уйдут.

Ваша компания будет процветать, и вы будете спать спокойно, потому что вы цените лучших, которые поддержат вашу компанию даже в трудную минуту. Измерение производительности сотрудников — основной инструмент каждого руководителя. Когда вы её измеряете, вам не о чем беспокоиться.

Источник: — https://irinin.com «Irinin Journal»

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как повысить продуктивность сотрудников.