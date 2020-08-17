Почему SPC плитка лучше керамической?

Точно не известно, когда именно была изобретена керамическая плитка. Но, на протяжении многих веков она оставалась одним из самых качественных и долговечных видов отделочных материалов. Таковой керамическая плитка является и по сей день. Но, рано или поздно, у нее должен был появиться достойный конкурент. И это SPC ламинат.

Правда, многим его название пока ни о чем не говорит. Разве ламинат может быть лучше керамической плитки, прочнее, долговечнее? Это же дерево! Может! Если это е простой деревянный, а SPC ламинат, в составе которого нет ни смол, ни деревянной стружки. Это каменный ламинат. Купить SPC плитку от ведущего производителя https://stone-floor.ru/ Stone Floor — продукция представлена во всех городах России.

Что такое SPC ламинат

Если сравнивать с обычным ламинатом, схожесть только внешне и названием. В остальном это абсолютно другое покрытие с иными компонентами в составе. Обычный ламинат – это деревянная стружка и смолы. Здесь тоже используется стружка, но только каменная.

Отсюда и такое название. Материал на 70% состоит из каменной стружки, а на остальные 30% — из первичного поливинихлорида. Поэтому поверхность покрытия может быть выполнена в разных вариантах:

под дерево

под камень

под паркет и не только.

У такого ламината за счет отсутствия древесных компонентов в составе, нет линейного расширения. Поэтому пол можно укладывать без порогов. Это удобно и особенно актуально сейчас, когда все пользуются роботами-пылесосами. Его можно запустить по всему дому, и он не забудет охватить ванную, кухню, прихожую.

Почему SPC ламинат лучше керамической плитки

Преимуществ на самом деле много.

Привлекательный внешний вид. Несмотря на то, что плитка тоже сейчас предлагается в широком ассортименте, она все равно остается плиткой. И это сразу видно. Здесь же ламинат может быть сделан под натуральное дерево, камень, паркет и не только. То есть на кухне или в ванной комнате теперь возможно уложить деревянный пол. Конечно, о такой только с виду, но даже тактильно каменный ламинат отличается от керамической плитки. Он не такой холодный. Поэтому, если нет системы теплых полов, даже зимой наступать на него босиком будет не так холодно. При наличии системы теплых полов, он позволит экономить и включать их реже, потому что, например, летом и в межсезонье поверхность будет не такой холодной, как у классической плитки.

Цена. Стоимость каменного ламината в среднем составляет 2 500 – 4 000 рублей. В то время как за квадратный метр керамической плитки, если она брендовая, можно заплатить в разы больше. За этот ценовой диапазон можно найти в ассортименте именно тот ламинат, который подходит. Он может быть сделан под дерево, камень, быть однотонным и не только. Внешний вид при этом на качество вообще никак не влияет.

Стоимость укладки. Клея, раствора, крепежных элементов не требуется. Сам ламинат оснащен замковой системой сцепления, что позволяет быстро и легко уложить его надежно на любой сухой и ровной поверхности.

Скорость укладки. Благодаря отсутствию растворов и прочих дополнительных крепежных элементов, скорость укладки напольного покрытия намного выше, что тоже является большим плюсом.

Прочность. Казалось бы, керамическая плитка тоже очень прочная. Но, если уронить на нее что-то тяжелое, есть риски разбить ее. Либо останется трещина, появится скол. Каменный ламинат с механическими нагрузками справляется отлично.

Кроме того, материал никак не реагирует на повышенную влажность, прямое воздействие воды, в том числе и горячей. Он прекрасно сочетается с инфракрасной системой теплых полов, столь популярной. Ведь можно уложить ламинат всухую. А керамическую плитку нужно класть на клей, что не подходит для инфракрасного пола.

Смотрите как просто и обычным ножом режется spc плитка и ламинат: