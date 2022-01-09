Почему нужно прибегать к независимой оценке в случае ДТП?

Количество автомобилей на дорогах общего пользования с каждым годом увеличивается. При этом ширина тех самых дорог остаётся величиной неизменной. Чем интенсивнее дорожное движение, тем выше вероятность ДТП. За 2020 год в Украине на дорогах в результате аварийных ситуаций погибло более 3 500 человек. Современные авто обладают широким спектром особенностей, позволяющих сохранять водителю и пассажирам жизнь.

В 80% ДТП за 2020 год пострадали только транспортные средства (участники аварийной ситуации отделались незначительными травмами или остались невредимы). При возникновении аварийной ситуации важно придерживаться специального алгоритма, который позволит компенсировать полученный ущерб. На сайте «Бизнес-Ассист» https://www.business-assist.com.ua/ клиент может рассчитывать на помощь в независимой оценке ущерба ТС после ДТП. Полное сопровождение клиента и гибкие цены позволят получить качественную юридическую помощь.

Для чего нужна независимая экспертная оценка?

Дело в том, что по приезду страхового агента, могут возникнуть некоторые недопонимания между страховой компанией и владельцем пострадавшего транспортного средства в ДТП.

Страховые агенты нередко намеренно занижают объём страховых выплат. Ниже перечислены ситуации, в которых без независимой оценки ущерба не обойтись:

предлагаемая страховая выплата не покрывает восстановление автомобиля после ДТП;

стоимость восстановительных процедур превышает лимит по ОСАГО;

страховой агент настойчиво убеждает в том, что автомобиль не подлежит восстановлению;

потерпевшая сторона необоснованно завышает сумму полученного ущерба.

Независимый эксперт не только предоставит справедливую стоимость страхового покрытия, но и подробно рассчитает цену необходимых запчастей для восстановления, а также стоимость ремонтных работ.

Результаты экспертной оценки

Обратим внимание читателя на важную особенность – в роли независимого эксперта может выступать лишь профессионал, который располагает свидетельством Минюста Украины.

Кроме того, специалист должен находиться в реестре судебных экспертов, прошедших аттестацию. Благодаря совместной работе адвоката и эксперта достигается максимальная защита клиента (его интересов).

Эксперта оценка проходит в два этапа: осмотр, в результате которого будет составлен акт; расчёт полученного в результате ДТП ущерба.

Результатом работы эксперта является отчёт, который и выдаётся на руки клиенту. Этот отчёт может быть использован в суде (при необходимости).

В видео адвокат расскажет о том, как поможет выйти из непростой ситуации независимая оценка ущерба при ДТП: