Почему часть приложений с Андроида лучше удалить?

В операционной системе Android по умолчанию установлено просто огромное количество приложений, которые могут поставляться как с самой платформой от Google, так и с разработчиком и производителем смартфонов. Например, тот же Huawei, Honor, Xiaomi интегрируют дополнительные сервисы и программы на свои гаджеты, чтобы расширить функционал пользователей.

Однако некоторые из этих продуктов, как правило, только нагружают телефон, особенно, если речь идет о бюджетном варианте. Другое дело, когда это вообще не особо нужные опции в виде Яндекс Алисы, и прочих сервисов от поисковой системы, которые теперь должны быть интегрированы во всех устройствах, поступающих на российский рынок (новые законы 2020 года).

Что же делать в таком случае?

Вообще стандартные приложения на смартфоне можно удалить, и для этого не обязательно нести телефон в сервисный центр. Если не знаете, как это сделать, советуем вам почитать статью – как удалить неудаляемые приложения на Андроиде, где подробно описан весь процесс с использованием различных способов.

Вы должны понимать, что сама по себе операционная система Android уже занимает определенный объем в памяти телефона, что зачастую составляет 10-20% от всей памяти, это не считая дополнительных предустановленных приложений и различных служб. Стандартные продукты, установленные в телефоне – это еще 10-15%, и в итоге вы теряете большое количество памяти. Когда это дорогой телефон с 128, 256 Гб памяти, то не особо влияет, но у бюджетных моделей с 16-32 Гб, конечно же, представляет собой серьезную проблему.

Удалить с Android можно практически все, что вы захотите, только при этом важно понимать, что корректная работа операционной системы при этом не гарантирована. Нужно деинсталлировать только то, что не нарушит целостность системы, поэтому внимательно читайте в различных гайдах информацию о том, какие же приложения и процессы можно удалять с телефона.

Вообще, как правило, у каждой модели и производителя есть свои определенные списки программ и процессов, удаление которых освободит память вашего смартфона, повысит производительность и при этом никоим образом не будет влиять на корректную работу ОС. Например, те же предустановленные сервисы от наших российских разработчиков, скорее всего, будут сразу же удаляться пользователями, если они им не нужны.

Другое дело – это очистка вашего гаджета от «мусорных» программ. Например, часто пользователи устанавливают по несколько браузеров, хотя и стандартного обозревателя вполне хватает для выполнения рутинных операций (просмотр сайтов, роликов).

Тот же Google Chrome даже на телефоне потребляет много ресурсов и в основном будет полезен тем, кому требуется дополнительный функционал в браузере или необходимо синхронизировать все свои закладки, пароли, историю в телефон с компьютерной версии.

Поэтому всегда думайте перед тем, как что-то устанавливать на телефоне и не загружайте приложения с мыслью «когда-нибудь запущу». Нужно ставить то, чем вы будете пользоваться в ближайшее время, иначе так можно быстро «забить» память телефона, что серьезно скажется на его производительности.

Надеемся, что наш материал был вам полезен, и вы с первых дней использования своего нового гаджета сможете равномерно распределять ресурсы, загружая только самые необходимые программы и игры, удаляя стандартные службы из Андроида, которые там вообще не нужны.

При этом всегда лучше создавайте резервные копии и храните их в облачном хранилище, чтобы в любой момент можно было восстановить ее, даже если телефон находится в полном ауте. В таком случае вам даже не придется обращаться в сервисный центр, потому что все действия можно выполнить самостоятельно.