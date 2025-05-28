Как работают аварийные комиссары при ДТП

Аварийный комиссар – это ценный помощник в стрессовой ситуации ДТП, берущий на себя бремя оформления документов и взаимодействия с различными инстанциями.

Он выступает своеобразным гарантом соблюдения правил и защиты интересов водителя, обеспечивая профессиональный подход к урегулированию последствий аварии. Вызвать аварийного комиссара во Владивостоке можно на сайте вызвать-комиссара.рф

Кто это

Аварийный комиссар – это эксперт, играющий роль связующего звена между участниками инцидента, страховой организацией и органами ГИБДД. Его задача заключается в оказании помощи в корректном оформлении документов о происшествии и разрешении вопросов, связанных с компенсацией ущерба.

Он может выступать как независимый эксперт, либо представлять интересы страховой компании.

Вызов аварийного комиссара, как правило, является добровольным решением. Однако если условие о его обязательном присутствии прописано в страховом договоре, то отсутствие комиссара при оформлении ДТП может привести к отказу в выплате страхового возмещения.

Оплата услуг осуществляется стороной, инициировавшей его вызов. Полис ОСАГО не покрывает эти расходы, однако их можно включить в покрытие полиса каско.

В таком случае страховая компания учтет затраты при расчете суммы страховой выплаты.

В некоторых ситуациях аварийный комиссар не имеет права самостоятельно оформлять ДТП. К ним относятся случаи, когда второй участник покинул место происшествия, в аварии участвовало более двух транспортных средств, имеются пострадавшие или повреждено иное имущество, второй участник находится в состоянии алкогольного опьянения, или когда один, или оба участника не имеют действующего полиса страхования.

Что делает

Аварийный комиссар (аварком) выполняет широкий спектр задач, включающих действия непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия, налаживание связи с Госавтоинспекцией и страховой фирмой, а также предоставление дополнительных сервисов.

Какие действия выполняет:

Сбор информации. Это включает в себя фиксацию личных данных и контактной информации водителей, марок и номеров транспортных средств, обстоятельств, приведших к аварии;

Тщательный осмотр и фотосъемка места аварии;

Составление схемы ДТП;

Проверка документов.

Аварком запрашивает водительские удостоверения, страховые полисы и документы, подтверждающие регистрацию транспортных средств;

Заполнение извещения о ДТП.

При необходимости аварком организует вызов эвакуатора, который доставит поврежденный автомобиль к месту хранения или ремонта, если его дальнейшая эксплуатация невозможна.