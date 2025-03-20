Пневмофитингами называются элементы, предназначенные для объединения или наоборот разъединения концов трубок, шлангов и прочих компонентов в пневматических системах.

Они позволяют обеспечить герметизацию соединений. С их помощью можно установить или вывести из эксплуатации компоненты системы.

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Типы пневматических фитингов

Такие элементы могут быть разных типов:

Прямые фитинги. Такие изделия используются для соединения двух прямых патрубков одного диаметра.

Угловые фитинги. Перенаправляют транспортируемый по патрубкам или трубам поток под определенным углом.

Переходники. Соединяют трубы или патрубки различного диаметра.

Соединительные – могут быть одного или разных сечений. А также предназначены для труб или патрубков из разных материалов.

Заглушки. Используются для герметизации отверстия системы.

Применение пневматических фитингов

Пневматические фитинги используются в самых разных сферах и областях – в пневматических системах.

Сфера использования таких элементов включает самые разные отрасли, где требуется герметичное соединение патрубков или трубопроводов в пенвмолиниях.

Это позволяет транспортировать сжатый воздух в различных направлениях. Также в системах, в которых необходимо определенное количество воздуха.

В особенности пневмофитинги нашли применение в следующих областях жизнедеятельности человека:

В системах автоматизации.

Для соединения секций элементов, которые задействованы в пневматических системах для передачи сжатого воздуха.

Это дает возможность транспортировать сжатый воздух для приведения в действие различных элементов системы (инструментов).

Транспорт.

Такие элементы нашли широкое применение в системах тормозов.

Они обеспечивают соединение компонентов системы.

Прецизионные приложения.

В роботостроении или сложных устройствах такие системы гарантируют требуемый уровень давления в системах.

В оборудовании с помощью таких фитингов осуществляются важные функции.

Они функционируют на основе сжатого воздуха. Они дают возможность управлять механизмами различного вида с высочайшей точностью. С помощью таких фитингов можно управлять движением механизмов в различном оборудовании. Например, они используются для подачи сжатого воздуха в поршневые двигатели, гидравлические цилиндры, клапаны и прочие устройства. Таким образом осуществляется управление скоростью, направлением и силой движения.