Пневматические фитинги — что это, устройство и сфера применения
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Пневматические фитинги — что это, устройство и сфера применения

20 марта 2025

Пневмофитингами называются элементы, предназначенные для объединения или наоборот разъединения концов трубок, шлангов и прочих компонентов в пневматических системах.

Они позволяют обеспечить герметизацию соединений. С их помощью можно установить или вывести из эксплуатации компоненты системы.

Пневматические фитинги и соединения в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://pnevmo-trade.ru/catalog/komponenty_pnevmosistem/pnevmaticheskie_fitingi/.

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Типы пневматических фитингов

Такие элементы могут быть разных типов:

  • Прямые фитинги. Такие изделия используются для соединения двух прямых патрубков одного диаметра.
  • Угловые фитинги. Перенаправляют транспортируемый по патрубкам или трубам поток под определенным углом.
  • Переходники. Соединяют трубы или патрубки различного диаметра.
  • Соединительные – могут быть одного или разных сечений. А также предназначены для труб или патрубков из разных материалов.
  • Заглушки. Используются для герметизации отверстия системы.

Применение пневматических фитингов

Пневматические фитинги используются в самых разных сферах и областях – в пневматических системах.

Сфера использования таких элементов включает самые разные отрасли, где требуется герметичное соединение патрубков или трубопроводов в пенвмолиниях.

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Это позволяет транспортировать сжатый воздух в различных направлениях. Также в системах, в которых необходимо определенное количество воздуха.

В особенности пневмофитинги нашли применение в следующих областях жизнедеятельности человека:

  • В системах автоматизации.
  • Для соединения секций элементов, которые задействованы в пневматических системах для передачи сжатого воздуха.
  • Это дает возможность транспортировать сжатый воздух для приведения в действие различных элементов системы (инструментов).
  • Транспорт.
  • Такие элементы нашли широкое применение в системах тормозов.
  • Они обеспечивают соединение компонентов системы.
  • Прецизионные приложения.
  • В роботостроении или сложных устройствах такие системы гарантируют требуемый уровень давления в системах.

В оборудовании с помощью таких фитингов осуществляются важные функции.

Они функционируют на основе сжатого воздуха. Они дают возможность управлять механизмами различного вида с высочайшей точностью. С помощью таких фитингов можно управлять движением механизмов в различном оборудовании. Например, они используются для подачи сжатого воздуха в поршневые двигатели, гидравлические цилиндры, клапаны и прочие устройства. Таким образом осуществляется управление скоростью, направлением и силой движения.



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