Пневмофитингами называются элементы, предназначенные для объединения или наоборот разъединения концов трубок, шлангов и прочих компонентов в пневматических системах.
Они позволяют обеспечить герметизацию соединений. С их помощью можно установить или вывести из эксплуатации компоненты системы.
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Типы пневматических фитингов
Такие элементы могут быть разных типов:
- Прямые фитинги. Такие изделия используются для соединения двух прямых патрубков одного диаметра.
- Угловые фитинги. Перенаправляют транспортируемый по патрубкам или трубам поток под определенным углом.
- Переходники. Соединяют трубы или патрубки различного диаметра.
- Соединительные – могут быть одного или разных сечений. А также предназначены для труб или патрубков из разных материалов.
- Заглушки. Используются для герметизации отверстия системы.
Применение пневматических фитингов
Пневматические фитинги используются в самых разных сферах и областях – в пневматических системах.
Сфера использования таких элементов включает самые разные отрасли, где требуется герметичное соединение патрубков или трубопроводов в пенвмолиниях.
Это позволяет транспортировать сжатый воздух в различных направлениях. Также в системах, в которых необходимо определенное количество воздуха.
В особенности пневмофитинги нашли применение в следующих областях жизнедеятельности человека:
- В системах автоматизации.
- Для соединения секций элементов, которые задействованы в пневматических системах для передачи сжатого воздуха.
- Это дает возможность транспортировать сжатый воздух для приведения в действие различных элементов системы (инструментов).
- Транспорт.
- Такие элементы нашли широкое применение в системах тормозов.
- Они обеспечивают соединение компонентов системы.
- Прецизионные приложения.
- В роботостроении или сложных устройствах такие системы гарантируют требуемый уровень давления в системах.
В оборудовании с помощью таких фитингов осуществляются важные функции.
Они функционируют на основе сжатого воздуха. Они дают возможность управлять механизмами различного вида с высочайшей точностью. С помощью таких фитингов можно управлять движением механизмов в различном оборудовании. Например, они используются для подачи сжатого воздуха в поршневые двигатели, гидравлические цилиндры, клапаны и прочие устройства. Таким образом осуществляется управление скоростью, направлением и силой движения.