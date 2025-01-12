Описание франшизы "Эксперт ремонта" в Казахстане

Франшиза – возможность вести успешное дело по бизнес-модели успешного бренда, используя его технологии, имя. Франшиза в Казахстане от компании «Эксперт ремонта» – возможность успешно войти в стремительно развивающийся рынок недвижимости Казахстана с огромными объемами финансирования.

Он требует постоянных работ по ремонту, реставрации вторичного фонда, по отделке в первичной недвижимости. Но крупные успешные проекты достаются солидным компаниям с высоким рейтингом. Воспользоваться такими привилегиями позволит франшиза «Эксперт ремонта».

Почему франшиза «Эксперт ремонта»

Получив отработанные технологии, партнер получит:

Отлаженную структуру контроля качества работ, систему управления ресурсами, наработанные технологии на разных типах объектов.

Оптимизированные схемы взаимодействий с заказчиками, клиентской базой.

Обоснованность решений на основе опыта.

Систему финансового контроля.

В рамках франшизы, у ее получателя сразу появляются преимущества перед конкурентами для клиентов:

Высококачественные услуги со строгим контролем по проверенным технологиям.

Команда опытных специалистов, квалифицированных мастеров.

Опыт работы персонально с каждым заказчиком по индивидуальным проектам.

Знания и опыт позволяют уверенно планировать и строго соблюдать сроки по работам.

Умения, навыки приносят уверенность гарантировать надежность выполненных работ.

Предоставление всего широкого спектра работ по ремонту и отделке с полным циклом с нуля под ключ

Налаженные связи – это качественные современные материалы по низким ценам. Соответственно, отработана низкая стоимость выполняемых работ – плюс для клиента, преимущество перед конкурентами.

Современное профессиональное и дорогостоящее оборудование, без которого стройка не обходится.

Покупатель франшизы с головой окунается сразу в успешный бизнес, с реализацией проектов.

Что получает покупатель франшизы

Компания предоставляет программный комплекс – базу структурного управления проектом:

Функции управления кадрами и производительностью – с планированием, оценками сотрудников.

Клиентскую базу на управляющей системе

CRM с инструментами маркетинга и обратной связью.

Автоматизированного финансового и бухгалтерского учета, налоговой отчетности.

По управлению заказами и договорной тематикой.

Системы общей аналитики и внутренней отчетности с генерацией всего документооборота.

Технологические программы – сметные, по расчетам материалов, разработке технологических карт и проектов, расчетов.

Как будет реализоваться франшиза для покупателя:

После заявки, презентуется ее содержание, подписывается договор.

Этап маркетинговой общей подготовки. Обучение персонала.

Открытие дела и начало работы. Период наставничества, кураторства.

Дело развивается, проект масштабируется.

Преимущества приобретения франшизы для покупателя:

Получение готовой отработанной модели бизнеса с брендовым признанием.

Персонал поддерживается и обучается.

Готовая стратегия с проверенными технологиями экономит расходы по маркетингу.

Практически отсутствуют риски – проверенная технология.

В итоге, покупатель получает упакованный бизнес, с первого дня начинающий приносить прибыль.