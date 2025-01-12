Описание франшизы "Эксперт ремонта" в Казахстане
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Описание франшизы "Эксперт ремонта" в Казахстане

12 января 2025

Франшиза – возможность вести успешное дело по бизнес-модели успешного бренда, используя его технологии, имя. Франшиза в Казахстане от компании «Эксперт ремонта» – возможность успешно войти в стремительно развивающийся рынок недвижимости Казахстана с огромными объемами финансирования.

Он требует постоянных работ по ремонту, реставрации вторичного фонда, по отделке в первичной недвижимости. Но крупные успешные проекты достаются солидным компаниям с высоким рейтингом. Воспользоваться такими привилегиями позволит франшиза «Эксперт ремонта».

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Почему франшиза «Эксперт ремонта»

Получив отработанные технологии, партнер получит:

  • Отлаженную структуру контроля качества работ, систему управления ресурсами, наработанные технологии на разных типах объектов.
  • Оптимизированные схемы взаимодействий с заказчиками, клиентской базой.
  • Обоснованность решений на основе опыта.
  • Систему финансового контроля.

В рамках франшизы, у ее получателя сразу появляются преимущества перед конкурентами для клиентов:

  • Высококачественные услуги со строгим контролем по проверенным технологиям.
  • Команда опытных специалистов, квалифицированных мастеров.
  • Опыт работы персонально с каждым заказчиком по индивидуальным проектам.
  • Знания и опыт позволяют уверенно планировать и строго соблюдать сроки по работам.
  • Умения, навыки приносят уверенность гарантировать надежность выполненных работ.
  • Предоставление всего широкого спектра работ по ремонту и отделке с полным циклом с нуля под ключ
  • Налаженные связи – это качественные современные материалы по низким ценам. Соответственно, отработана низкая стоимость выполняемых работ – плюс для клиента, преимущество перед конкурентами.
  • Современное профессиональное и дорогостоящее оборудование, без которого стройка не обходится.

Покупатель франшизы с головой окунается сразу в успешный бизнес, с реализацией проектов.

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Что получает покупатель франшизы

Компания предоставляет программный комплекс – базу структурного управления проектом:

  • Функции управления кадрами и производительностью – с планированием, оценками сотрудников.
  • Клиентскую базу на управляющей системе
  • CRM с инструментами маркетинга и обратной связью.
  • Автоматизированного финансового и бухгалтерского учета, налоговой отчетности.
  • По управлению заказами и договорной тематикой.
  • Системы общей аналитики и внутренней отчетности с генерацией всего документооборота.
  • Технологические программы – сметные, по расчетам материалов, разработке технологических карт и проектов, расчетов.

Как будет реализоваться франшиза для покупателя:

  • После заявки, презентуется ее содержание, подписывается договор.
  • Этап маркетинговой общей подготовки. Обучение персонала.
  • Открытие дела и начало работы. Период наставничества, кураторства.
  • Дело развивается, проект масштабируется.

Преимущества приобретения франшизы для покупателя:

  • Получение готовой отработанной модели бизнеса с брендовым признанием.
  • Персонал поддерживается и обучается.
  • Готовая стратегия с проверенными технологиями экономит расходы по маркетингу.
  • Практически отсутствуют риски – проверенная технология.

В итоге, покупатель получает упакованный бизнес, с первого дня начинающий приносить прибыль.



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