Описание франшизы "Эксперт ремонта" в Казахстане

Франшиза – возможность вести успешное дело по бизнес-модели успешного бренда, используя его технологии, имя. Франшиза в Казахстане от компании «Эксперт ремонта» – возможность успешно войти в стремительно развивающийся рынок недвижимости Казахстана с огромными объемами финансирования.
Он требует постоянных работ по ремонту, реставрации вторичного фонда, по отделке в первичной недвижимости. Но крупные успешные проекты достаются солидным компаниям с высоким рейтингом. Воспользоваться такими привилегиями позволит франшиза «Эксперт ремонта».
Почему франшиза «Эксперт ремонта»
Получив отработанные технологии, партнер получит:
- Отлаженную структуру контроля качества работ, систему управления ресурсами, наработанные технологии на разных типах объектов.
- Оптимизированные схемы взаимодействий с заказчиками, клиентской базой.
- Обоснованность решений на основе опыта.
- Систему финансового контроля.
В рамках франшизы, у ее получателя сразу появляются преимущества перед конкурентами для клиентов:
- Высококачественные услуги со строгим контролем по проверенным технологиям.
- Команда опытных специалистов, квалифицированных мастеров.
- Опыт работы персонально с каждым заказчиком по индивидуальным проектам.
- Знания и опыт позволяют уверенно планировать и строго соблюдать сроки по работам.
- Умения, навыки приносят уверенность гарантировать надежность выполненных работ.
- Предоставление всего широкого спектра работ по ремонту и отделке с полным циклом с нуля под ключ
- Налаженные связи – это качественные современные материалы по низким ценам. Соответственно, отработана низкая стоимость выполняемых работ – плюс для клиента, преимущество перед конкурентами.
- Современное профессиональное и дорогостоящее оборудование, без которого стройка не обходится.
Покупатель франшизы с головой окунается сразу в успешный бизнес, с реализацией проектов.
Что получает покупатель франшизы
Компания предоставляет программный комплекс – базу структурного управления проектом:
- Функции управления кадрами и производительностью – с планированием, оценками сотрудников.
- Клиентскую базу на управляющей системе
- CRM с инструментами маркетинга и обратной связью.
- Автоматизированного финансового и бухгалтерского учета, налоговой отчетности.
- По управлению заказами и договорной тематикой.
- Системы общей аналитики и внутренней отчетности с генерацией всего документооборота.
- Технологические программы – сметные, по расчетам материалов, разработке технологических карт и проектов, расчетов.
Как будет реализоваться франшиза для покупателя:
- После заявки, презентуется ее содержание, подписывается договор.
- Этап маркетинговой общей подготовки. Обучение персонала.
- Открытие дела и начало работы. Период наставничества, кураторства.
- Дело развивается, проект масштабируется.
Преимущества приобретения франшизы для покупателя:
- Получение готовой отработанной модели бизнеса с брендовым признанием.
- Персонал поддерживается и обучается.
- Готовая стратегия с проверенными технологиями экономит расходы по маркетингу.
- Практически отсутствуют риски – проверенная технология.
В итоге, покупатель получает упакованный бизнес, с первого дня начинающий приносить прибыль.