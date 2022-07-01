Какую информацию об организации можно узнать по ИНН

Периодически возникает потребность в получении определенной информации об той либо иной организации. И для того чтобы ее получить, следует использовать ИНН соответствующего юридического лица. Для этого нужно знать, как правильно действовать. Проверьте организацию по ИНН с помощью сервиса ЛИК:КОНТРАГЕНТ и получите всю имеющуюся информацию!

Особенности поиска

Перед тем как осуществлять все поисковые мероприятия, следует правильно обрабатывать структуру ИНН.

Данный номер присваивается непосредственно ФНС. Подобный подход дает возможность фиксировать информацию о том, какие компании платят налоги, с какой периодичностью.

Каждый из цифр, которая входит в состав ИНН, несет определенные данные.

Первые цифры (две) – это код субъекта Российской Федерации. Обязательно учитывается регион, где происходила регистрация.

Далее еще две цифры – это номерной знак той налоговой инспекции, которая проводит соответствующую проверку в определенном городе либо же другом населенном пункте.

Есть еще пять цифр, по которым можно отыскать все соответствующие налоговые записи в соответствующем отделении ОГРН.

Все остальные цифры дают возможность установить дополнительные данные организации.

К каким данным можно получить доступ

Проводя проверку посредством ИНН, можно получить несколько действительно важных данных. Так, можно узнать, какую именно деятельность ведет компания, в каком она финансовом состоянии.

ИНН довольно часто применяется для того, чтобы установить, насколько честно компания ведет бизнес. Для этого применяются специальные базы данных, которые функционируют на протяжении длительного времени.

Дополнительно ИНН применяется для подготовки налоговой, а также бухгалтерской отчетности. Все потому, что данный номерной знак прописывается во всех правоустанавливающих и других документах.

Среди дополнительных данных, которые можно запросить, следует выделить несколько.

Проверка на наличие регистрации определенной компании.

Насколько давно работает организация, не прошла ли она процедуру ликвидации.

Дополнительно можно установить и то, какое настоящее название фирмы, какую деятельность она осуществляет.

Запрашивая ИНН, можно установить и то, какое именно имущество есть в наличии.

Все это позволяет установить, насколько выгодно сотрудничать с определенной компанией, появляются ли определенные проблемы и сложности в процессе сотрудничества.