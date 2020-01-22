При помощи этого процесса можно прорезать насквозь либо же до подложки, а также режущий материал перфорировать по разнообразному векторному изображению. Самоклеящаяся плёнка чаще остальных материалов служит элементом плоттерной порезки.

Помимо плёнки этому процессу могут подвергаться поливинилхлоридный пластик и винил магнитного типа, пенно- и гофрокартон, а также обычный вид картона.

Плоттерная резка пленки включает определённое количество основных стадий: контурная надсечка либо же резка материалов, сортировка элементов, которые являются лишними, перенесение картинки на монтажную разновидность плёнки для дальнейшего крепления к носителю.

Оборудование для резки всё чаще оснащено датчиками оптического типа, благодаря которым можно без особого труда надсекать напечатанный рисунок. Цена готовой продукции в этой ситуации будет состоять из печати на изделии и из самой плёнки, процесса порезки плёнки и из ламинации (когда её нужно производить).

Технологический процесс состоит из таких этапов, как:

Изготовление макета (графического типа рисунка).

Расстановка меток в необходимом файле.

Печать картинки и ламинация (при необходимости).

Заправка необходимого типа материала в оборудование для порезки.

Прочтение режущей головкой меток.

Надсечка либо же резка необходимой картинки по расстановленным меткам.

Сфера применения метода

Поливинилхлоридная плёнка на самоклеящейся основе в сочетании с плоттерной порезкой материала считается многофункциональным и довольно универсальным. В современном мире этот метод порезки применяют для создания рекламы:

Создание тейблентов и воблеров, а также разнообразных стоек, созданных из гофрокартона и POS материалов.

Матирование перегородок между комнатами и окон, а также персонализация и непосредственное оформление помещений для офиса.

Создание аппликаций для осуществления графики на напольных покрытиях.

Наружная или же световая реклама также очень популярна в современном мире.

Применение аппликации винилового типа на разнообразных транспортных средствах. Даже на водной и на строительной технике может присутствовать такой тип рекламы.

Порезка трафаретов.

Стоит заметить, что плоттерная порезка на сегодняшний день довольно распространена. Встретить её можно в современном мире где угодно. Применение такой тип порезки нашёл как в наружных инсталляциях, так и в интерьерном оформлении.