Как продвигать свои треки в SoundCloud и набрать много подписчиков? Использование Smoservice

SoundCloud – это социальная онлайн-платформа, которая предназначена для размещения звуковой информации. Она имеет огромную популярность – в среднем ее посещают в сутки порядка 500 тысяч человек.

По этой причине многие музыканты, желающие приобрести известность, используют данный ресурс для продвижения своих треков. Ниже рассмотрим, что необходимо сделать для набора подписчиков и получения новых слушателей. Купить подписчиков в SoundCloud по доступным ценам предлагает Смосервис https://smoservice.media/itunes/soundcloud/. Данные услуги предоставляет рекламное агентство из Москвы.

Качественный контент

В первую очередь, музыка, загружаемая на платформу, должна хорошо звучать, быть оригинальной и грамотно сведенной. Проходной и примитивный трек низкого качества никто комментировать не станет и не репостнет.

Не стоит выкладывать собственное творчество, если занимаетесь этим недавно и опыта еще не набрались. Человеку для познания музыкальных и звукорежиссерских основ требуется минимум 1-2 года. Не следует торопиться публиковать новый трек, лучше проработать его и устранить все малейшие дефекты.

Создание профиля

Для привлечения аудитории необходим правильно составленный профиль. Лучше всего подобрать себе интересное и нетривиальное, но при этом простое и запоминающиеся имя (важно применить заглавные буквы, так как это позволит высветится аккаунту в поиске среди первых).

Также стоит загрузить высококачественную привлекательную фотографию, размером 500×500 пикселей.

Не забудьте ввести контакты и подсоединить к аккаунту все профили в соцсетях.

Обращайтесь к лейблам

Различные мировые звукозаписывающие лейблы имеют аккаунты на SoundCloud, так что если готово несколько достойных треков, то можно отослать их им. Если какому-либо популярному лейблу понравится ваше творчество, он поместит его у себя на странице, что позволит в разы увеличить число подписчиков.

Лейблы отвечают не сразу, а через некоторое время, поэтому не нужно заваливать их почту бесконечными сообщениями, иначе угодите в черный список.

Добавляйте в друзья других музыкантов и пользователей

Активное добавление новых друзей позволит за короткий срок набрать приличную аудиторию. На данном портале предусмотрено ограничение – нельзя добавлять больше ста фолловеров в день.

Лучше всего рассматривать в качестве друзей тех пользователей, у которых не более полторы тысячи фолловеров, тогда шанс, что они добавят вас в ответ, будет намного выше.

Комментируйте чужие записи, участвуйте в дискуссиях, общайтесь со своими подписчиками, регулярно выкладывайте свежий контент.

Искать друзей стоит в группах, которые наиболее близки по жанру.