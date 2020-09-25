Перепланировка квартиры от А до Я: как и что нужно делать

Казалось бы, владелец недвижимости имеет на неё все права – он может закладывать её в банк, перепродавать, сдавать в арендное пользование. Однако, типичное представление обывателя здесь недостаточно полное. Владелец квартиры не может без согласования с профильными органами перестроить собственную жилую площадь. Такой уровень контроля создан для того, чтобы самовольно в погоне за свободным пространством люди не сносили несущие конструкции. Последствия непродуманной перепланировки могут оказаться весьма плачевными (причём для многих жителей многоэтажного дома).

На сайте https://tektonika.by/pereplanirovka/ Вы сможете в подробностях ознакомиться с правилами согласования перепланировок. Конечно, перепланировку необходимо именно согласовывать, а не узаконивать. Отличия в этих терминах тоже не всегда понятны обывателю.

Могут ли отказать в узаконивании перепланировки?

Документы, которые потребуются для оценки уже выполненной перепланировки:

техпаспорт квартиры (в крайнем случае, план);

экспликация.

На плане, те участки помещений, которые были самовольно перестроены, должны быть отмечены красными линиями.

После того, как оценка будет завершена, владелец недвижимости получит на руки заключение. В нём либо будет указано на отсутствие грубых нарушений (следовательно, узаконивание возможно), либо строгий отказ и требование к восстановлению квартиры в том виде, в каком она была прежде.

Вполне может оказаться так, что у владельца недвижимости на руках не окажется плана квартиры. В таком случае обязательно придётся обратиться в архив и извлечь документ оттуда.

Обращение в жилищную инспекцию по месту жительства

Сделать это можно через МФЦ. Заранее подготовьте следующие документы: техпаспорт или план, экспликация квартиры, техническое заключение экспертизы, любой правоустанавливающий документ на жильё, выписка из ЕГРН.

Если газовая плита переносилась в другое место (пусть даже всего на 1.5 метра), потребуется справка из «Мосгаза» (актуально для МСК) об отсутствии технических нарушений в монтаже.

Приблизительно через пару недель на квартиру придёт представитель жилищной инспекции и проверит соответствие перепланировки установленным нормам. Обязательно придётся выплатить штраф в размере 2500 рублей за несогласованную перепланировку.

Акт об узаконивании перепланировки забирается из ЖИ и снова отдаётся в организацию, которая готовила техзаключение для инициирования процедуры узаконивания. Они должны проставить свои подписи.

В завершающем этапе владелец жилья получает новый план квартиры, уже без красных линий.

В видео рассказывается о том, что разрешено и что запрещено при согласовании перепланировки: