Как проводится регистрация медицинских изделий

Росздравнадзор осуществляет регистрацию всех изделий, определенных ФЗ-323 об основах здоровья в статье 38. Обязательная регистрация нужна всяким инструментам и аппаратам, оборудованию и приборам, материалам. Всем предметам и принадлежностям, используемым для медицинских целей, в том числе программного обеспечения.

Тем, которые применяются в диагностических, профилактических и лечебных целях. Помощь в регистрации мед. изделий оказывает компания https://www.medalis.ru/.

Что входит в медицинские изделия

Их классификация утверждена Министерством здравоохранения РФ, приказом No4н 06.06.2012. С последними изменениями от 07.07.2020 в приказе 686н.

В этот список по видам вместе с кодами входят двадцать категорий по разновидностям мед. практик вместе с категорией программного обеспечения.

Порядок регистрации

Право на регистрацию подобных изделий имеет исключительно Росздравнадзор.

Для этого в подразделениях органа проверяется пакет документов, составленных на основе доклинического и клинического испытания, а также экспертиз аккредитованными органами.

После прохождения процедуры орган выдает регистрационное удостоверение.

При этом проводится регистрация по правилам РФ и порядку ЕАЭС.

Это зависит от дальнейшего использования средства. В общем перечне необходимо предоставить около тридцати документов. Список зависит от класса опасности изделия. Всего их четыре: 1, 2а, 2б, 3. Для каждого класса введен свой размер госпошлины за процесс регистрации.

Алгоритм регистрации пошагово включает такие этапы:

Определение категории (вида) медицинского изделия (МИ) из номенклатурного перечня, а также класса опасности.

С помощью аккредитованных организаций проводятся лабораторные испытания доклинические клинические. В том числе токсикологические и технологические испытания, по электромагнитной совместимости.

Выбор страны к подаче заявки. Подача в орган надзора страны. В России это

Росздравнадзор, его подразделения на местах.

Проверка пакета документов. Если они подготовлены неправильно и в неполном объеме, будет отказ, и пакет придется готовить снова. Согласовать его можно в подразделении органа надзора.

После проверки правильности документов – оценивается экспертами безопасность, качество и эффективность МИ. После экспертизы изделия, отдельный этап – инспекция производства самого МИ.

На основании успешного прохождения всех процедур орган надзора (РЗН) проводит регистрацию. На основании регистрационного удостоверения изделие заносят в списки Единого реестра.

Срок прохождения регистрации по ЕАЭС длится от года до двух лет.

Это определяется классом опасности и вариантами изготовления.