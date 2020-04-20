При строительстве объекта, если только, это не частный дом или другая хозяйственная постройка, рядом с рабочей площадкой должен быть установлен специальный баннер с информацией.

Часто такие баннеры и стенды, например, можно увидеть возле строящихся крупных многоквартирных домов, ЖК, торговый центров. Некоторые полагают, что это реклама строящегося объекта, предназначенная для будущих покупателей или арендаторов.

На самом деле это паспорт строительного объекта, и устанавливается он не в рекламных целях, а потому что этого требует официальное законодательство. Если вам требуется изготовление паспорта объекта строительства, то компания amedia-spb.ru может его сделать быстро и профессионально.

Зачем он нужен

Он необходим для того, чтобы все желающие могли получить информацию о том, что за объект строится, какого он назначения и т. д. Информация общедоступна. Независимо от того, случайные это прохожие или какие-то контролирующие органы, они все могут узнать, что это за стройка.

Размеры и виды

Обычно размер большой, как минимум 1×1,5 метра. Чаще используется формат 2×3 метра, потому что он удобнее и все хорошо видно. Напечатана информация может быть на:

пластике ПВХ

баннерной ткани

композитной панели и т. д.

Для того, чтобы изготовить такой баннер, необходимо обратиться в специализированную компанию, предлагающую подобные услуги. Важно, чтобы работа была выполнена качественно. Баннер должен быть устойчивым, а краска не выцветать, потому что объект может строиться 1-2 года или еще больше.

Какую информацию содержит паспорт строительного объекта

Этот документ обязательно должен содержать в себе следующие данные:

тип работ, название будущего объекта, его назначение

имя заказчика или название компании-заказчика

контактные данные заказчика, в том числе и ФИО ответственного лица

название компании, которая является подрядчиком

контактные данные компании-подрядчика

информация о лице или компании, которое ответственно за выполнение этих работ

дата начала строительных работ

дата окончания работ

Если вдруг график сместится, изменится дата окончания работ, баннер можно поменять, отредактировав данные. Также можно, если хватает места, напечатать изображение будущего объекта, другую дополнительную, важную информацию.

Размещать такой паспорт возле рабочей площадки обязательно. В противном случае компанию могут оштрафовать, либо заморозить стройку до выяснения обстоятельств. Чтобы таких проблем не было, лучше заранее все подготовить и сделать.