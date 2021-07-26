Парящие лестницы — что это и особенности их монтажа
идеи за чашечкой кофе

Парящие лестницы — что это и особенности их монтажа

26 июля 2021

Если в доме или квартире два и больше уровней, между этажами устанавливают лестницы, чтобы можно было быстро и безопасно подниматься и спускаться.

Разновидностей лестниц сегодня огромное количество. Очень популярными сейчас являются парящие лестницы, заказать которые по выгодной цене можно в столярном цехе в Ставрополе на сайте good4wood.ru.

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Что это такое

Официальное название таких конструкций — консольные лестницы. Парящими их называют из-за внешнего вида. У них нет никаких наружных опор, тетивы, косоура, перил. Из-за этого и достигается эффект парения в воздухе. Такие лестницы выглядят очень легкими, воздушными, позволяют экономить пространство, не нагружают интерьер визуально.

При этом можно не беспокоиться в их надежности и долговечности, потому что они очень прочные и прекрасно подходят для эксплуатации в жилых помещениях. Весь секрет в том, что ступени крепятся к стене на достаточно большой глубине.

Поэтому они прекрасно выдерживают все оказываемые нагрузки.

Особенности монтажа парящих лестниц

Какого-то одного конкретного способа монтажа таких лестниц нет. Есть несколько вариантов, среди которых можно подобрать наиболее подходящий.

Чаще всего используются следующие способы:

  • Ступени врезаются в стену. Глубина зависит от того, из какого материала изготовлена стена и её прочности. Обычно это 20-40 см.
  • Установка на кронштейны. Ступени устанавливаются на специальной швеллер или крепёж.
  • На каркас. Данный вариант применяется в тех случаях, когда стена не такая прочная, и у неё совсем небольшая несущая способность. Стену усиливают при помощи стального каркаса, который изготавливают из металлопрофиля или швеллера. Этот каркас располагают вплотную к стене, и фиксируют потом с перекрытием. Именно на него потом устанавливаются сами ступени, а не к стене.

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Далеко не всегда в таких лестницах есть поручни.

В случае если в нём есть необходимость, его пускают со стороны стены, чтобы не нагружать пространство и не испортить эффект парения. Некоторые проекты подразумевают наличие перил.

Но, так как это парящие лестницы, перила должны быть соответствующими, чтобы не испортить, опять же, этот эффект. Поэтому чаще всего они прозрачные, изготовлены из специального закаленного стекла.

Перила нужны в том случае, если в доме есть маленькие дети, домашние животные, либо люди преклонного возраста, чтобы они могли максимально безопасно подниматься и спускаться на второй и третий этаж.

Проектирование и монтаж парящих лестниц лучше доверить специалистам, чтобы быть уверенным в качестве, надежности и безопасности.



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