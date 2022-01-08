Какой ковролин выбрать для спальни? Узнайте о базовых критериях выбора.
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Какой ковролин выбрать для спальни?

8 января 2022

Оформление спальни всегда требует особого подхода. С одной стороны – комната используется исключительно для отдыха, а это означает – повышенной нагрузки на пол ожидать не стоит. С другой – практичность и комфорт должны сочетаться с эстетикой помещения. Идеальным материалом для оформления полов в спальне является ковролин. Он доступен по цене, обладает огромной вариативностью расцветок, прост в монтаже и уходе.

Источник предлагает широкий ассортимент ковролинов, отличающихся расцветкой, плотностью, высотой ворса. Выбор данного напольного покрытия несложен. Главное – представлять себе базовые характеристики ковролина, и принципы ухода. На этом и выстраивается стратегия выбора.

Почему ковролин рекомендуется в первую очередь для спальни?

Почему ковролин рекомендуется в первую очередь для спальни?

По большому счету, означенное напольное покрытие может быть использовано в любом помещении квартиры (в том числе в коридоре, прихожей). Необходимо будет лишь сделать поправку на плотность материала.

Ковролин сегодня производят не только из натурального хлопка, но и из полиэстера, полиамида. К сведению читателя, синтетические покрытия обладают большей износостойкостью. Кроме того, полиамид и полиэстер – гипоаллергенные материалы.

Преимущества ковролина:

  • доступен по цене;
  • обладает вариативностью по высоте ворса;
  • легко встраивается в уже существующие интерьеры;
  • прост в монтаже;
  • прост в уходе.

При соблюдении рекомендации по эксплуатации, ковролиновые покрытия в спальне служат не менее 10 лет. Этого более, чем достаточно. Ведь косметический ремонт, смена стиля интерьера происходит в среднем каждые 5-7 лет.

Ковролин можно монтировать на любые поверхности (в том числе на старый линолеум или деревянный пол). Необходимо лишь корректным образом подготовить поверхность – выровнять её.

Базовые критерии выбора ковролина

Базовые критерии выбора ковролина

Рекомендуем основывать свой выбор на следующих параметрах напольного покрытия: ширина рулона, длина ворса, плотность, цвет, цена. Рынок сегодня может предложить ковролин любых расцветок.

Следует помнить, что спальня изначально предназначается для отдыха. А это означает, что предпочтение следует отдавать ковролину в следующих оттенках: персиковый; бежевый; коричневый; серый.

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В видео предлагается простой алгоритм выбора ковролина:



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