Какие есть виды колесных опор для тележек
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Какие есть виды колесных опор для тележек

10 декабря 2021

Транспортировка небольших по размерам и массе грузов может производиться с помощью средств малой механизации, к которым относятся различные тележки.

Удобство перевозки и снижение нагрузки во многом зависит от правильности выбора размеров и вида колёсных опор. В широком ассортименте колесные опоры для тележек представлены на сайте компании r-meister.ru.

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Виды колёсных опор для тележек

Колёсные опоры классифицируются по следующим характеристикам:

  • Области применения. На промышленных предприятиях и логистических центрах, приусадебных участках и сельскохозяйственных производствах.
  • Материалу корпуса колеса. Для их изготовления использую: сталь, в том числе не ржавеющую, алюминий, прочный пластик.
  • Материал обода. Он может быть полностью резиновый, металлический, пластиковый.
  • Основным геометрическим размерам: внешнему диаметру, размеру отверстия под ось, толщине, размеру шины.
  • Возможности осуществлять поперечные движения (поворотные и неподвижные).
  • Установленной тормозной системе.
  • Максимальной грузоподъёмности, которая предусмотрена для тележки. Он определяет допустимую нагрузку на колесо.

Правила выбора

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При выборе колёсной опоры для тележки необходимо учитывать следующие факторы:

  • Определить основное предназначение тележки.
  • В каких условиях она будет использоваться: на открытом воздухе, в помещении, в условиях повышенной влажности или запылённости.
  • Плотность подстилающей поверхности. От этого зависит выбор обода. В некоторых случаях удобно выбирать колёса с надувными шинами. Это облегчает перевозку груза по грунтовому покрытию.
  • Максимальный вес, который планируется транспортировать.
  • Ориентировочные расстояния для перевозки и наличие на пути подъёмов, спусков или естественных препятствий, например, невысоких порогов.
  • Частоту и длительность эксплуатации.

При учёте всех перечисленных факторов при выборе колёсных опор главным условием является создание транспортной тележки, удовлетворяющей установленным стандартам безопасности.

В любых условиях транспортирования колёсные тележки должны сохранять прочность, быть надёжными и безотказными.

Особое внимание следует обратить на возможность лёгкого изменения направления движения и быстрой остановки.

Для этого в колёсных опорах предусмотрена конструкция поворота колеса в любом направлении по горизонтали, а быструю остановку обеспечивает установленная тормозная система.

Кроме этого для предотвращения самопроизвольного движения в качественных колёсных опорах предусмотрен фиксатор (стояночный тормоз).



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