Среди современных строительных материалов большое распространение до сих пор имеют древесные изделия, поскольку они экологичны, натуральны и при том весьма доступны.

Одно из наиболее популярных таких изделий – палубная доска из лиственницы, так что многим будет важно ознакомиться с особенностями монтажа такого изделия, а также с его характеристиками.

Свойства такой доски

Это довольно прочный материал, так что способен справиться с серьезными механическими нагрузками, однако также он, при правильной обработке, сможет противостоять вредителям и различным погодным явлениям. Эта доска подходит для монтажа вне помещения, как раз благодаря этим своим свойствам.

Такая доска применяется во множестве сфер, но есть три основных метода использования материала.

Это сооружение настилов под открытым небом, оборудование полов в банях, а также создание напольных покрытий. Шикарно смотрится на придомовых территориях, рядом с бассейнами, и в других подобных местах.

Возможность использовать материал на открытом воздухе – большой плюс, и далеко не каждое древесное изделие может похвастаться такой устойчивостью к агрессивным факторам среды.

Тонкости монтажа

Важно понимать, что доска такого типа бывает разной. Поэтому предварительно стоит оценить условия.

Иногда имеет смысл выбрать не обычный вариант, а тот, что термически обработан. Точнее, обрабатывается сырье, а из него потом уже изготавливается доска.

Во время монтажа, очень важно оставлять некоторый зазор, и в этом случае в будущем внешний вид не ухудшится, а практические качества не снизятся.

По окончании работ необходимо проверить результат при помощи лазерного уровня. Это поможет удостовериться в ровности покрытия, поскольку на глаз ее определить очень сложно.

Для того чтобы палубная доска соответствовала всем нормативам, а также не отличалась необоснованно высокой ценой, стоит приобретать ее только в достойном магазине. Немало зависит и от производителя.

Хотя тут важно понимать, что если хоть где-то в логистической цепочке допущена оплошность, это может привести к тому, что изделие полностью перестанет быть пригодным для работ.