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Что такое анонимайзер для просмотра заблокированных сайтов и как им пользоваться

5 декабря 2019

Посещение веб ресурсов через браузер устройства отслеживается путем анализа хранилища временных файлов, истории посещения, а также пакетов обмена с сайтом. Иногда возникает необходимость скрыть факт просмотра определенного контента в интернете, а также обойти запреты сети (корпоративные, по месту геолокации), и в этом случае поможет анонимайзер.

Когда и для чего блокируют сайты?

Вопрос блокировки определенного перечня интернет ресурсов обычно актуален в корпоративной локальной сети, либо в образовательных учреждениях.

Многие HR менеджеры и кадровики уверены, что в рабочее время не стоит давать сотрудникам свободный доступ к интернет ресурсам. Для повышения коэффициента полезного действия инженерами технического отдела вводятся запреты на посещение веб страниц, как правило, социальных сетей.

Образовательные институты вынужден применить меру для повышения успеваемости учащихся, по крайней мере в стенах ВУЗа, за учебным компьютером.

Существует государственный запрет на посещение интернет страниц, который обусловлен особенностями геополитических отношений в мире и между странами, а также в целях безопасности граждан.

Что такое анонимайзер?

Анонимайзером называют прокси сервер, при помощи которого происходит шифрование реального местоположения пользователя и это позволяет получить доступ к закрытым сайтам.

Никаких следов посещения страниц социальных сетей, или зарубежных новостных лент на устройстве пользователя не остается. Единственным свидетельством является факт обращения к службе анонимайзра в истории.

Как пользоваться?

Для использования удаленного прокси сервера достаточно в адресной строке ввести данные для перехода на сайт анонимайзера. Интерфейс анонимного шифровальщика достаточно прост, обычно в центре на самом видном месте расположена строка ввода адреса запрещенной ссылки, куда необходимо вставить значение, либо ввести вручную.

Далее произойдет перенаправление на интересующий ресурс, однако реальные данные интернет порта (по которому производится манипуляция по ограничению) будет замаскирована, и страница загрузится в обычном режиме.

Ответственность за нарушение установленных запретов всегда остается на лице, использующем сервис прокси сервера. Попытки обойти ограничения, установленные государственными органами, могут повлечь неприятные последствия при обнаружении таковых.



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