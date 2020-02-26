идеи за чашечкой кофе

Обзор детского лагеря Фристайл в Карпатах

26 февраля 2020

Расположение этого детского лагеря под названием Фристайл − более чем удачное. Он расположен в карпатских горах, на находящейся в Западной Украине территории Ивано-Франковской области. Заказать путевки в лагерь Фристайл можно на сайте https://vlagere.com/detskij-lager-fristajl/.

Природа Ивано-Франковщины отличается уникальными целебными свойствами. По своей красоте, богатству флоры и фауны Гуцульщина, по праву, считается одним из самых красивых уголков земного шара.

Преимущества лагеря «FreeStyle»

Детский спортивный лагерь Фристайл отличается следующими особенностями и преимуществами:

  • уникальная флора и фауна;
  • многочисленные горные целебные ручейки;
  • ухоженная территория окружённая смерековым и густым буковым лесом;
  • красивы выполненные в неповторимом гуцульском стиле−беседки для детского отдыха;
  • гамачная зона;
  • спортивная площадка;
  • игровая площадка;
  • тир для тренировки будущих спортсменов по стрельбе из спортивного лука;
  • зона, где созданы все условие для игры детей в пейнтбол;
  • танцевальный зал;
  • мини зоопарк;
  • тренажёрный зал;
  • музей−оригинальной старинной, покрытый соломой, гуцульской хаты;
  • небольшой сувенирный магазин отличающийся широким ассортиментом гуцульских сувениров;
  • большой летний бассейн;
  • оборудованная с соблюдением правил противопожарной безопасности−костровая площадка.

Одним словом−в детском спортивном лагере Фристайл, созданы все условия для активного отдыха детей.

Оздоровительные функции детского спортивного лагеря Фристайл

Косовский район Ивано-Франковской области уже давно является рекреационной зоной, как нельзя лучше подходящей для оздоровления людей. Ежегодно здесь отдыхают и поправляют свое здоровье тысячи отдыхающих и больных людей.

Санатории и дома отдыха Ивано-Франковщины популярны не только в Украине и стран бывшего Советского Союза, но и в многих европейских странах. Этот регион Западной Украины славится следующими уникальными свойствами:

  • экологичностью. Целебный необычно чистый воздух, созданный смешанным лесом, в который входят такие породы деревьев, как: тис, бук, карпатская смерека−наполняющие воздух фитонцидами, а также ионы серебра созданные многочисленными горными речками и ручейками. Эти факторы оказывают целебное действие на нервную систему, сердечную деятельность и органы дыхания, что особенно важно для формирующегося детского организма;
  • интересными туристическими маршрутами;
  • здоровой и вкусной гуцульской кухней;
  • приемлемой, по сравнению со многими европейскими курортами и санаториями, стоимостью путёвок.

Все эти факторы делают детский отдых в спортивном лагере Фристайл−незабываемым и очень полезным для детского организма.



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