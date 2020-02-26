Обзор детского лагеря Фристайл в Карпатах

Расположение этого детского лагеря под названием Фристайл − более чем удачное. Он расположен в карпатских горах, на находящейся в Западной Украине территории Ивано-Франковской области. Заказать путевки в лагерь Фристайл можно на сайте https://vlagere.com/detskij-lager-fristajl/.

Природа Ивано-Франковщины отличается уникальными целебными свойствами. По своей красоте, богатству флоры и фауны Гуцульщина, по праву, считается одним из самых красивых уголков земного шара.

Преимущества лагеря «FreeStyle»

Детский спортивный лагерь Фристайл отличается следующими особенностями и преимуществами:

уникальная флора и фауна;

многочисленные горные целебные ручейки;

ухоженная территория окружённая смерековым и густым буковым лесом;

красивы выполненные в неповторимом гуцульском стиле−беседки для детского отдыха;

гамачная зона;

спортивная площадка;

игровая площадка;

тир для тренировки будущих спортсменов по стрельбе из спортивного лука;

зона, где созданы все условие для игры детей в пейнтбол;

танцевальный зал;

мини зоопарк;

тренажёрный зал;

музей−оригинальной старинной, покрытый соломой, гуцульской хаты;

небольшой сувенирный магазин отличающийся широким ассортиментом гуцульских сувениров;

большой летний бассейн;

оборудованная с соблюдением правил противопожарной безопасности−костровая площадка.

Одним словом−в детском спортивном лагере Фристайл, созданы все условия для активного отдыха детей.

Оздоровительные функции детского спортивного лагеря Фристайл

Косовский район Ивано-Франковской области уже давно является рекреационной зоной, как нельзя лучше подходящей для оздоровления людей. Ежегодно здесь отдыхают и поправляют свое здоровье тысячи отдыхающих и больных людей.

Санатории и дома отдыха Ивано-Франковщины популярны не только в Украине и стран бывшего Советского Союза, но и в многих европейских странах. Этот регион Западной Украины славится следующими уникальными свойствами:

экологичностью. Целебный необычно чистый воздух, созданный смешанным лесом, в который входят такие породы деревьев, как: тис, бук, карпатская смерека−наполняющие воздух фитонцидами, а также ионы серебра созданные многочисленными горными речками и ручейками. Эти факторы оказывают целебное действие на нервную систему, сердечную деятельность и органы дыхания, что особенно важно для формирующегося детского организма;

интересными туристическими маршрутами;

здоровой и вкусной гуцульской кухней;

приемлемой, по сравнению со многими европейскими курортами и санаториями, стоимостью путёвок.

Все эти факторы делают детский отдых в спортивном лагере Фристайл−незабываемым и очень полезным для детского организма.