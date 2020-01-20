Как открыть кофейню по франшизе?

Экономика России продолжает медленно, но верно выходить из стагнации. Безусловно, этот факт отражается на предпринимательской активности внутри страны. Вряд ли стоит говорить о том, что человек, который никогда не имел собственного дела, с первых попыток обретёт миллионы. Важно уметь развиваться в предпринимательстве поступательно. Самый верный подход – покупка франшизы. При таком варианте развития событий, предприниматель (в последующем – франчайзи) получает практические рекомендации к действию. Более того, франчайзер контролирует каждый шаг франчайзи и не позволит совершить критических ошибок.

Франшиза «кофе с собой» — стремительно набирающая популярность в крупных городах возможность входа в предпринимательство. Однако, покупатель франшизы должен отчётливо понимать – что это возможность для эффективного и быстро обучения предпринимательскому делу, а не перекладывание ответственности на франчайзера и пассивный доход.

Как выбрать франшизу?

Современный рынок предлагает множество вариантов франшиз, касающихся бизнеса с кофе. Но это не означает, что выбрать можно первую попавшуюся. Цена франшизы также не является необходимым и достаточным критерием выбора.

Перед покупкой рекомендуем произвести следующие действия:

проанализировать эффективность работы кофеен по конкретной франшизе;

найти максимум информации в свободной доступе о выбранном франчайзинге;

обязательно лично сходить в кофейню франчайзера, пообщаться с баристой и франчайзи.

Если Вы узнаете о проблемах кофейни из первых рук, то вполне может оказаться так, что желание к предпринимательству именно в этой сфере у Вас пропадёт. В России у обывателя складывается заведомо ложное мнение в отношении бизнеса (дескать бизнесмены всегда гарантированно зарабатывают больше наёмных работников).

Трезво оценивайте ситуацию на рынке. Важно понимать, с какими рисками придётся столкнуться. Кроме того, ни один бизнес не вечен. Ситуация на рынке меняется ежесекундно. И то, что приносило хорошие деньги ещё вчера, уже завтра может оказаться убыточным.

Речь идёт не о том, что бизнес в России тяжёл. Начинающий предприниматель должен осознавать, что успех в бизнесе – это, прежде всего, соответствующий склад ума.

Что произойдёт после покупки франшизы?

Франчайзер проверит, насколько выбранная локация подходит для открытия кофейни. Будет предоставлена поддержка в отношении оформления помещения и установки необходимого оборудования.

Кроме того, франчайзер берёт на себя обучения баристы. Некоторая свобода у франчайзи присутствует в создании меню.

Естественно, франчайзи будет вынужден отдавать процент прибыли франчайзеру. Всё зависит от заранее принятых условий.

В видео предлагается готовый бизнес-план для кофе с собой в 2020: