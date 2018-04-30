Электрический кабель сегодня является основным компонентом многих устройств и систем. Основным элементом этого изделия является изоляция, которая предотвращает возникновение коротких замыканий.



На рынке представлено несколько видов кабеля, подходящего для эксплуатации только в конкретных условиях. Чтобы ознакомиться с их техническими параметрами, следует перейти на сайт производителя.

Основные понятия

Проводные жилы покрывают полимерами, которые предотвращают возгорание. Изготавливают изоляцию из различных видов продуктов, способных воспламеняться. До сегодняшнего дня в состав добавляли галогены, представляющих собой группу химических элементов. К ним можно отнести такие вещества:

фтор;

бром;

йод;

хлор.

Кабели без галогенов в своем составе не содержат подобных элементов. Связано это с тем, что при возгорании подобные продукты очень быстро выделяются и поступают в воздух. При этом может образовываться различные соединения, которые очень вредные для здоровья человека. Поэтому современные кабели изготавливают из полимеров без галогенов. Такой вид изоляции постепенно вытесняет оболочки ПВХ.

Конструкционные особенности

Технически кабель без галогенов это тот же провод, который используется для подачи тока от источника к потребителю. Данные изделия могут иметь различную структуру. Но можно выделить несколько основных элементов в их строении:

Токопроводящая жила. Она изготавливается из цветного металла (алюминий или медь). Количество подобных элементов может отличаться в зависимости от предназначения кабеля. Сечение жилы также варьируется в широком диапазоне. Внутренняя изоляция. Изготавливают ее из полимеров, которые не содержат галогенов. При этом материал способен выдерживать высокую температуру и сохранять в таких условиях первоначальные технические показатели. Внешняя изоляция. Используют ее в качестве дополнительной защиты от воздействия внешних факторов. Материал вещества легко переносит перепады температур, воздействие ультрафиолета и т.д.

Некоторые виды кабеля могут дополняться различными компонентами, которые увеличивают прочность и продлевают срок службы. Но объединяет их отсутствие галогенов в структуре вещества. Подобная продукция является относительно новой. Поэтому при ее выборе следует отдавать предпочтение только проверенным изготовителям, гарантирующих качество изделий.