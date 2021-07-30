Отбеливание зубов ZOOM 3 — что это и как проходит процедура
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Отбеливание зубов ZOOM 3 — что это и как проходит процедура

30 июля 2021

Одним из самых востребованных видов стоматологических услуг является отбеливание. Большинство современных людей более осознанно относятся к здоровью своих зубов, регулярно посещают врач, даже при отсутствии проблем. И помимо целостности зубов для них важна и эстетическая сторона вопроса.

Отбеливание отвечает именно за внешний вид. Зубы красивые, белые, сияют, что выглядит очень презентабельно и украшает любого человека. Первое время к процедуре отбеливания многие относились настороженно. И эти опасения были не беспочвенны, потому что не все технологии были безопасны. Сейчас все это в прошлом. Уже давно есть технологии отбеливания, которые не наносят никакого вреда зубам и у них не будет никаких негативных последствий.

Одна из передовых технологий отбеливания зубов — ZOOM 3. Пройти отбеливание зубов в Одинцово по доступным ценам можно в клинике Комфорт.

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Что это такое

Это специальная технология отбеливания, при которой на поверхность зубов со всех сторон наносится специальный гель, включающий в свой состав аморфный фосфат кальция. Он не только позволяет отбелить зубы, но и восстановить поврежденные участки эмали, что немаловажно.

Далее идет воздействие ультрафиолетом при помощи соответствующей лампы. Под таким воздействием из геля выделается кислород. Они проникает в зубную эмаль и расщепляет пигмент в бесцветные частицы.

При этом это никоим образом негативно на саму структуру зуба и его эмали не влияет. Это абсолютно безвредно, быстро по времени, так как требуется в среднем 60 минут на процедуру и доступно по цене. Результат – отличный и достаточно долговечный.

Как выполняется отбеливание зубов по технике ZOOM 3

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Перед тем, как сделать такое отбеливание, необходимо привести все зубы в порядок, вылечить кариес.

Также удаляется зубной камень, проводится санация полости рта. Только после этого можно приступать к самому отбеливанию. Оно включает в себя следующие этапы:

  • Нанесение геля
  • Воздействие ультрафиолетом
  • Нанесение специальной пасты с фтором и кальцием, чтобы снизить чувствительность зубов после процедуры.

Нежелательно перебарщивать сразу во время первой процедуры, стремясь получить максимальный результат и отбелить зубы на 30-50 тонов. Это вредно.

Данная процедура в адекватной технологии позволяет отбелить зубы до 8-12 тонов. Этого более чем достаточно, чтобы зубы стали выглядеть привлекательно.

Конечно, многие зависит от «исходника», но в большинстве случаев этого хватает.



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