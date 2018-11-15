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Что такое наружная реклама и ее виды

15 ноября 2018

Реклама представляет собой различные способы донесения информации до общества. Следует помнить, что она должна быть оригинальной, красивой, наполненной смыслом, размещенной в правильном месте, и тогда успех привлечения клиентов вам обеспечен. Что такое наружная реклама и ее виды

Самой распространенной и эффективной является наружная реклама.

Творческий процесс

Под созданием рекламы подразумевается разработка дизайна, определение ее стилистики с учетом аудитории, на которую она нацелена, установка рекламы на стенах зданий и улицах. Это может быть:

  • рекламный щит;
  • козырек;
  • световая вывеска;
  • обычная вывеска.

Реклама призвана привлечь внимание человека, для этого должна быть постоянно видна со всех ракурсов. Мы будем рассматривать несколько видов носителей наружной рекламы:

  • афиши;
  • баннеры;
  • брандмауэры;
  • витрины;
  • вывески;
  • постеры.
Что такое наружная реклама и ее виды

Виды

  1. Рекламный модуль больших размеров, располагающийся на лицевой стороне дома, называется брандмауэр. В состав входит полотно из винила, «выстоять» такой вид может около 7 лет.
  2. Вывеской представляет собой щит, содержащий название, уникальный стиль, пиктограммы, указывающие на сферу в которой работает организация, где на входе она помещена.
  3. В точках продажи не обойтись без витрины. В ее задачу входит на подсознательном уровне человека привлечь к себе внимание. Витрина может быть открытой, закрытой, комбинированной.
  4. Афишей называют печатный вид рекламы. Его задача — оповестить большую аудиторию людей о предстоящем мероприятии, концерте, баскетбольном или футбольном матче. Размещается реклама такого вида на листе бумаги крупного формата, которая в дальнейшем будут расклеивать на столбы, билборды или фасады зданий.
  5. Баннеры — полотняные щиты с яркими изображениями. На нём картинка будет держаться намного дольше на бумажном варианте.
  6. Постером называют плакат, вмещающий в себя изображение или репродукцию, которые печатаются на плоской поверхности. Размещаются в поле зрения до 10-15м в виде рекламы определенного товара.
  7. Билборд — это огромный щит, состоящий из стальных или фанерных листов. Чаще всего устанавливают его на трассах, магистралях или улицах. Билборды также могут быть автоматическими, то есть вмещать в себя не больше двух изображений, которые по очередности меняются. Они часто оснащены дополнительным светом для освещения в темное время.

Заказчик сам подбирает тот вид наружной рекламы, который ему больше подходит. Остальное – дело профессионалов.



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  • serge: Теперь производство типографии не заметить никак нельзя. Кругом куча постеров, листовок, рекламных объявлений...
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  • Лена: Перевод сайта я обычно делаю с помощью программы скачанной в магазине гоогле. И скажу что она довольно таки...
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