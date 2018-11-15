Что такое наружная реклама и ее виды

Реклама представляет собой различные способы донесения информации до общества. Следует помнить, что она должна быть оригинальной, красивой, наполненной смыслом, размещенной в правильном месте, и тогда успех привлечения клиентов вам обеспечен.

Самой распространенной и эффективной является наружная реклама.

Творческий процесс

Под созданием рекламы подразумевается разработка дизайна, определение ее стилистики с учетом аудитории, на которую она нацелена, установка рекламы на стенах зданий и улицах. Это может быть:

рекламный щит;

козырек;

световая вывеска;

обычная вывеска.

Реклама призвана привлечь внимание человека, для этого должна быть постоянно видна со всех ракурсов. Мы будем рассматривать несколько видов носителей наружной рекламы:

афиши;

баннеры;

брандмауэры;

витрины;

вывески;

постеры.

Виды

Рекламный модуль больших размеров, располагающийся на лицевой стороне дома, называется брандмауэр. В состав входит полотно из винила, «выстоять» такой вид может около 7 лет. Вывеской представляет собой щит, содержащий название, уникальный стиль, пиктограммы, указывающие на сферу в которой работает организация, где на входе она помещена. В точках продажи не обойтись без витрины. В ее задачу входит на подсознательном уровне человека привлечь к себе внимание. Витрина может быть открытой, закрытой, комбинированной. Афишей называют печатный вид рекламы. Его задача — оповестить большую аудиторию людей о предстоящем мероприятии, концерте, баскетбольном или футбольном матче. Размещается реклама такого вида на листе бумаги крупного формата, которая в дальнейшем будут расклеивать на столбы, билборды или фасады зданий. Баннеры — полотняные щиты с яркими изображениями. На нём картинка будет держаться намного дольше на бумажном варианте. Постером называют плакат, вмещающий в себя изображение или репродукцию, которые печатаются на плоской поверхности. Размещаются в поле зрения до 10-15м в виде рекламы определенного товара. Билборд — это огромный щит, состоящий из стальных или фанерных листов. Чаще всего устанавливают его на трассах, магистралях или улицах. Билборды также могут быть автоматическими, то есть вмещать в себя не больше двух изображений, которые по очередности меняются. Они часто оснащены дополнительным светом для освещения в темное время.

Заказчик сам подбирает тот вид наружной рекламы, который ему больше подходит. Остальное – дело профессионалов.